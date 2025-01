La mayoría de los actos por la muerte de Franco están sin definir, sin participantes y sin fecha

Un total de 9 ministros, 1 secretario de Estado, 22 subsecretarios, 9 directores generales, otros 12 altos cargos de la AGE, 1 Comisionada y 37 asesores/expertos, nutren, por ahora, las siete Comisiones creadas por el Gobierno para la política de Memoria Democrática que ha desembocado en la conmemoración de la muerte de Franco. Con esos medios humanos y un presupuesto desconocido se han programado “cien actividades” para 2025, trece de las cuales corresponden a este mes de enero aunque siete de ellas son exposiciones inauguradas hace dos o tres meses con motivos lejanos al España en libertad. El conjunto de actos presentado por el presidente Sánchez, de confección defectuosa, adolece de indefinición en contenidos, fechas y participantes, sin faltar en ese contexto conmemorativo un acto dedicado a los bulos, la censura y la desinformación.

El primero de los eventos agendados para enero de 2025 no tiene fecha y se describe así: “El Gobierno español convocará en enero un concurso internacional de ideas para «resignificar» el Valle de Cuelgamuros”. Convocar ese concurso ha sido el resultado del trabajo de seis meses llevado a cabo por nueve ministerios, y sus titulares, integrados en la Comisión interministerial para la Resignificación del Valle de Cuelgamuros, constituida en julio de 2024 con la encomienda que ahora se traslada al concurso de ideas.

Del resto de ofertas para el mes actual, aparte de exposiciones abiertas hace meses sobre el exilio español en el Magreb, los judíos en las Brigadas Internacionales o los temporeros que viajaban a la vendimia francesa, entre otros temas, también figura la celebración de los 600 años de la presencia del pueblo gitano en la Península Ibérica, la del Día de la Memoria del Holocausto en el Senado junto a una indeterminada “participación de la Casa Real” en el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, un coloquio sobre la portuguesa Revolución de los Claveles y una presentación del Comité Científico asesor de la Comisionada de España en libertad. 50 años.

El amateurismo con el que se ha elaborado esta iniciativa del Gobierno para 2025 asomó en el discurso de presentación de Pedro Sánchez en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, al hacer referencia al Guernica expuesto en ese centro ignorando que dicho museo luce junto a la puerta principal la escultura El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, un monolito de 12,5 metros reproducción del que presidió el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937, obra del escultor toledano Alberto Sánchez por encargo del gobierno de la República. La figura y la obra de este artista, impulsor de la Escuela de Vallecas junto a Benjamín Palencia, exiliado en el Moscú estalinista donde falleció en 1962, es un símbolo de reconciliación entre españoles. Su viuda, Clara Sancha, organizadora en la Unión Soviética de las escuelas para los niños de la guerra, donó a España la maqueta del monolito destruido por los franquistas tras el reconocimiento público a Alberto Sánchez en España a partir de 1970.

La labor de cuatro comisiones interministeriales y de expertos sobre la Memoria Democrática aprobadas entre el 23 de abril y el 4 de julio del año pasado, incluida la encargada de revisar “la vulneración de derechos humanos” entre 1978 y 1983, no ha dotado al programa de España en libertad. 50 años, de la solvencia esperada. La web oficial de esta exhaustiva conmemoración a la que remite Moncloa, presenta una agenda para todo el año en la que una serie de propuestas concretas sobre ciclos cinematográficos o lugares de Memoria se alternan con decenas de previsiones o intenciones con enunciados genéricos sin aclarar el qué, el quiénes, el cuándo y el dónde, como las siguientes para los próximos meses:

-Mesa redonda en torno a la economía española: ayer, hoy, mañana.

-Acto conmemorativo en la Embajada de España en Argel: 50 años de España

en libertad.

-Lugar de memoria en torno a la libertad de expresión: Diario Madrid.

-Acto sobre diversidad en colaboración con el Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones.

-Encuentro con la periodista Elena Lázaro en torno a feminismo y sexo.

-Mesa redonda en torno a la libertad de expresión: bulos, censura,

desinformación.

Junto a la omisión por el presidente del Gobierno de la obra de Alberto Sánchez en el Museo Reina Sofía, quienes trabajan desde hace meses para el ministerio de Ángel Víctor Torres han colocado en la agenda de este 50º aniversario numerosas declaraciones de Lugares de Memoria Democrática, como el Puente de Irún, el edificio del despacho de abogados asesinados en la calle Atocha, el jardín en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo dedicado a los españoles combatientes junto a los aliados en la II Guerra Mundial o el Pazo de Meirás, antigua residencia veraniega del dictador..

Los criterios para bautizar o renombrar esos lugares son tan relativos como la Ley de Memoria Democrática de 2022 en la que se inspiran. Han sido honrados con esa distinción los monumentos a los liberales Mariana Pineda y el general Torrijos y 48 compañeros, ajusticiada la primera en Granada en 1831 y fusilados los segundos en Málaga en el mismo año, así como la Casa Palacio del general Espartero, en Logroño. Pero en Madrid sigue en pie un suntuoso monumento dedicado a Eva Duarte de Perón, erigido en 1969 junto a la plaza de Manuel Becerra. La “abanderada de los humildes” como reza al pie del busto de Evita, y su compañero el general Juan Domingo Perón, que también dispone de una escultura en la avenida madrileña a la que da nombre, aparte de ayudar a España durante el bloqueo internacional y mantener excelentes relaciones con el general Franco, hermanaron el argentino Partido Justicialista con la Falange Española de las JONS, siendo la Argentina de Perón cobijo de nazis alemanes después de 1945.

Las previsiones por los 50 años de la muerte del dictador no incluyen retirar del espacio público los homenajes a los artífices del peronismo que alimentó la fascista Triple A, partícipe en los asesinatos de tres carlistas en Montejurra, en 1976, y después ha derivado en el populismo de la convicta Cristina Fernández de Kirchner, un referente para dirigentes de Podemos y Sumar y elogiada por el ex juez Baltasar Garzón. Aquel peronismo a cuyo recuerdo no puso obstáculo ni siquiera la ex alcaldesa Manuela Carmena en su limpieza de vestigios franquistas en el nomenclátor de Madrid, no va a ser afectado por la labor de España en libertad. 50 años.

Existe la previsión de que el 16 de enero Pedro Sánchez presente un “Programa de Encuentros y Congresos” así como al Comité Científico que es de suponer dote de más enjundia la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Franco. La misión de ese comité es asesorar a la Comisionada para España en libertad. 50 años, Carmen Gustrán Loscos, presentada por la Moncloa como una historiadora pero no es tal, ni tampoco profesora titular de esa disciplina. Tiene el doctorado en Historia con una tesis doctoral sobre el franquismo en el cine español y se ha dedicado profesionalmente a la gestión cultural en organismos públicos y privados.