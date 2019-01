El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional del conocido como ‘caso del sketch de la bandera’. La resolución puede ser recurrida en reforma o bien en apelación.

Mateo fue denunciado tras interpretar un 'sketch' en un programa de 'El Intermedio' de La Sexta, en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera deEspaña.

"Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía en el vídeo.