El Rey emérito cumple un año de exilio en los Emiratos Árabes Unidos. El 3 de agosto de 2020, Juan Carlos I, tras una "meditada decisión", decidió trasladarse fuera de España bajo el argumento de que quería facilitar así la labor de monarca a su hijo, Felipe VI. La salida del emérito se produjo tras una serie de acontecimientos relacionados con su vida privada y actividades financieras, que le pusieron en el radar de la Justicia.

Cuando se cumple un año desde su marcha, los partidos políticos se han posicionado más o menos a favor de la figura del antiguo monarca, que todavía no tiene fecha de regreso. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el emérito "puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación" como cualquier ciudadano y ha añadido que no tiene ninguna causa abierta. Dicho esto, ha indicado que no cree que el PP deba "opinar" sobre si "debe o no debe" regresar a España.

Así se ha pronunciado García Egea, coincidiendo con el aniversario, al ser preguntado si cree que el rey emérito debe seguir en el 'exilio' o es el momento de que vuelva a España. "Creo que sobre Don Juan Carlos no pesa ninguna cuestión jurídica y, por tanto, no tengo nada más que opinar", ha declarado el 'número dos' del Pablo Casado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, García Egea ha rehusado pronunciarse acerca de si el rey emérito debería regresar o no a España. "No tengo que opinar al respecto sobre si debe o no debe. Hay libertad de circulación y por tanto, puede ir donde quiera", ha abundado. El secretario general del PP ha recordado que Juan Carlos I fue Rey de España y en este momento es rey emérito. "Y lo que ha hecho durante todo este tiempo por España en su reinado, pues es algo que los españoles valoran y reconocen", ha subrayado.

La salida de España de Juan Carlos I se había venido gestando entre el Gobierno y la Casa Real durante semanas después de que el Sunday Telegraph desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso 'regalo' millonario a Don Juan Carlos por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Don Felipe anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el Rey emérito.

El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas partía de nuevo al exilio, en el que nació, fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia. El Rey emérito ha procedido a dos regularizaciones fiscales para saldar sus cuentas pendientes con Hacienda

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha evitado posicionarse en torno a Juan Carlos I, pero ha apoyado las decisiones de Felipe VI sobre el exilio de su padre. "Creo que el rey Felipe VI está actuando con mucha seriedad y está poniendo a la institución que representa al margen de todo esto".

Podemos pide una investigación en el Congreso

Unidas Podemos, como era de esperar, ha sido mucho más crítica con la figura de Juan Carlos, al que asocian con "negocios turbios". Así lo cree el miembro del Consejo de Coordinación de Podemos (la Ejecutiva del partido) y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, que augura "nuevos escándalos" que justificarán la necesidad de crear de una vez una comisión de investigación en el Congreso.

Por ello, ha lanzado que la ciudadanía no entendería que el PSOE se sume a la "defensa férrea" que hacen PP y Vox sobre la monarquía para no impulsar este órgano parlamentario en la Cámara Baja, de cara a abordar sus presuntos delitos.

"Creemos que técnicamente es posible en nuestro actual marco legal iniciar estas investigaciones (a Juan Carlos I), de no hacerlo estamos degradando la idea de monarquía parlamentaria. Si un parlamento no puede limitar a la monarquía (...) ¿qué significa la monarquía parlamentaria?", ha planteado el diputado de Unidas Podemos para advertir de que frenar esas iniciativas supone volver a la "vieja idea de la monarquía soberana".