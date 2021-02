¿Deben vacunarse las embarazadas? Investigadoras piden incluirlas ya en los ensayos

¿Deben vacunarse las mujeres embarazadas contra el coronavirus? La sombra de la incertidumbre planea sobre todas ellas. La comunidad científica no tiene una respuesta unánime y el motivo parece radicar en que este colectivo ha sido excluido de la mayoría de ensayos clínicos. Así lo han advertido un grupo de investigadoras, varias de ellas integradas en el equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona.

En un comentario publicado en 'The Lancet', las expertas ponen sobre la mesa la necesidad de establecer un plan mundial de investigación de inmunización materna contra la covid-19. A fecha de hoy, explican, faltan datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas en las mujeres embarazadas.

En cambio, sí existe evidencia científica de que el virus afecta a la salud materna y perinatal. La médica e investigadora Azucena Bardají, coautora del escrito en la reconocida revista científica, explica a Vozpópuli que las mujeres embarazadas, especialmente en la segunda mitad del embarazo, tienen un mayor riesgo de complicaciones.

"En comparación con las mujeres de la misma edad que no están embarazadas, hay mayor riesgo de neumonía grave, hospitalizaciones, ingreso en las UCI, ventilación mecánica invasiva y muerte por coronavirus", señala.

Además, asegura, la evidencia existente también sugiere que las mujeres embarazadas con covid-19 tienen un mayor riesgo de tener un parto prematuro y que sus recién nacidos tienen tres veces más probabilidades de ser ingresados en el hospital que los bebés de madres que no están contagiadas.

Excluidas de investigaciones

Sin embargo, el citado colectivo no está reconocido como un grupo de alta prioridad en las estrategias de vacunación contra la enfermedad. Pese al riesgo de complicaciones y malos resultados perinatales.

Bardají y el resto de autoras del escrito en 'The Lancet' inciden en que "fueron excluidas de la investigación inicial de las vacunas", una decisión que habría resultado "una oportunidad perdida para generar datos sobre la seguridad y eficacia". "No se sabe si generan beneficios o no en las embarazadas", reconoce la médica e investigadora.

Aunque ven "razonable" que, ante la falta de seguridad existente en los albores de la pandemia, se prescindiese de las mujeres embarazadas de los primeros estudios clínicos, consideran que los datos preclínicos y clínicos sugieren un perfil de seguridad "aceptable" para la mayoría de las vacunas contra la covid-19 en desarrollo.

Organismos y entidades

Bardají recuerda que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), así como la Sociedad Americana de Obstetras y Ginecólogos apoyan la vacuna en embarazadas si estas pertenecen a grupos de riesgo y, por tanto, están en una situación de emergencia. Ejemplo de ello son las trabajadoras sanitarias que están embarazadas.

Instituto de Salud Global de Barcelona adelanta que algunas compañías farmacéuticas con La investigadora deladelanta que algunas compañías farmacéuticas con vacunas ya aprobadas están evaluando la posibilidad de probar sus medicamentos en embarazadas. "Ahora mismo faltan datos que permitan tomar una decisión informada, falta saber si las vacunas son seguras y eficaces en madres y fetos y no suponen un riesgo", zanja.