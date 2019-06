Insultos machistas en la Policía: llaman "puta" y dibujan un pene sobre una agente

La Policía Nacional se encuentra en plena campaña electoral para elegir a sus representantes sindicales. La carrera a estos comicios ha comenzado con incidentes y ataques en varias comisarías. Al menos en la localidad madrileña de Aranjuez ha consistido en graves insultos machistas. La cartelería del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) apareció con la palabra “puta” y el dibujo de un pene orientado hacia la foto de la líder de este colectivo, Mónica Gracia.

Según informan fuentes policiales, el SUP, sindicato mayoritario en la Policía, ya ha denunciado los hechos ante el Inspector Jefe de la Comisaría Local de Aranjuez. Este ataque ocurrió entre el lunes y el martes de esta semana en el tablón de anuncios reservados a los sindicatos en el centro policial.

Mónica Gracia es la secretaria general del SUP y concurre como candidata al Consejo por la escala de Subinspección en las elecciones del próximo 19 de junio. El Consejo de la Policía es el órgano de interlocución que tienen los policías con la Dirección del Cuerpo y el Ministerio del Interior a través de sus sindicatos. Es el foro en el que se negoció, por ejemplo, la subida generalizada de sueldos para la Policía y la Guardia Civil.

"Jamás había sucedido"

Desde el SUP denuncian que estas pintadas pueden ser constitutivas de un delito de injurias con publicidad y piden que se investigue para dar con el autor. Advierten de que se reservan el derecho a emprender acciones legales. En cualquier caso, lamentan que no es el único lugar en el que han sufrido ataques de este tipo. “Estos hechos no son normales, hemos tenidos muchas campañas y esto jamás había sucedido”, dicen a Vozpópuli fuentes de este sindicato.

Según las mismas fuentes consultadas, en la Comisaría del distrito madrileño de Salamanca también han aparecido pintadas en sus carteles electorales. En este caso varios de los candidatos han aparecido con cuernos y rabo de demonio. En la Comisaría de Benalmádena (Málaga) directamente arrancaron los carteles del tablón habilitado para la propaganda electoral. Lo mismo ocurrió en Barcelona. En la Comisaría de Manacor (Mallorca) apareció otra pintada en uno de sus carteles con la inscripción “sois basura”.

Los comicios del próximo día 19 serán el termómetro para calibrar el peso de JUPOL, la marca sindical surgida de la plataforma Jusapol, que concurre por primera vez a las urnas. Este es un movimiento que nació enfrentado a los sindicatos tradicionales y que ganó presencia en el ámbito policial gracias a manifestaciones multitudinarias. Especialmente simbólica fue la que reunió a decenas de miles de personas en Madrid un mes después del 1-O en Cataluña.

Pese a su rechazo a las plataformas tradicionales y a que aseguraban que no se constituirían como sindicato, finalmente concurren a estos comicios con opciones de sacar representación, especialmente en la Escala Básica, según las estimaciones que hacen en la Policía.