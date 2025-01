Íñigo Errejón sostiene ante el juez que la relación con Elisa Mouliáa fue consentida

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha negado rotundamente este jueves ante el juez haber agredido sexualmente a la actriz Elisa Mouliáa una noche de septiembre de 2021, y ha asegurado que hubo consentimiento en la relación que mantuvieron, en contra de lo que ella afirma.



Fuentes jurídicas han informado de que Errejón ha declarado ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por un presunto delito de agresión sexual, que sí estuvo con la actriz en una fiesta y luego en su casa, pero ha defendido que todo lo que hicieron fue consentido.



Tras una hora de declaración ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Errejón se ha limitado a decir a las decenas de medios que se agolpaban a su salida que estaba "contento" y "con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia" tras aclarar todo lo que pasó ante el juez. En la declaración, Errejón ha contestado al juez, la fiscal y a su letrada, negándose a contestar a las de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE). La acusación particular que ejerce Elisa Mouiláa no ha formulado preguntas.



Según las fuentes, Errejón ha rechazado que dimitiese por esta denuncia y, aunque no ha dicho el motivo, sí ha alegado por una parte que las responsables de su partido, Sumar, dieron por válidos los testimonios anónimos de violencia sexual difundidos en redes, de modo que tenía que defenderse; y, por otra parte, que llevaba diez años en primera línea política y ya estaba preparando su salida.

Errejón niega que la actriz fuera ebria

Como figura en la denuncia, el expolítico ha reconocido que quedó con la actriz tras la presentación de su libro en Madrid; ha admitido que la besó y la tocó, pero siempre de manera consentida, y ha apuntado que, de hecho, varios testigos así lo vieron y lo podrán corroborar.



El juez le ha pedido que fuera explícito y así ha desgranado el encuentro con la denunciante, contestando que "sí" a la pregunta del magistrado sobre si niega rotundamente "de la A a la Z" todo lo que se recoge en la denuncia, según las fuentes.



En contra de lo que ha dicho la actriz, Errejón ha precisado que Mouliaá no iba borracha y que él nunca cerró la puerta de una habitación para que no pudiera salir, como se recoge en el atestado policial. Ella, por su parte, ha declarado que no recordaba si el pestillo estaba echado pero que el político hizo un gesto dando a entender que la puerta estaba cerrada.



Errejón ha dicho que ambos acordaron irse de la fiesta en la que estaban para poder mantener relaciones sexuales en su casa, ya que son adultos y no adolescentes. Ha hablado de "tanteo" y de "un ambiente de broma" al ser preguntado sobre las frases que dijo a la actriz, y ha reconocido que le impuso tres reglas, entre ellas que no le dejase solo en la fiesta a la que acudieron, pero siempre en tono de broma.



En cuanto a los motivos por los que la mujer le pudo denunciar, entiende que pudo ser por darse notoriedad y "subirse a la ola mediática", ya que él era una persona pública, y también porque ella quería algo más romántico y él algo más superficial. A preguntas de su defensa, ha aludido a una denuncia que Mouliaá interpuso contra su anterior pareja por presunta violencia machista y que después retiró, y ha deslizado que pudo denunciarle "falsamente".