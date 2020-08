El zasca a Ignacio Aguado tras apoyar las quejas de Belén Esteban.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha mostrado su apoyo a Belén Esteban después de que esta haya estallado contra el Gobierno nada más aterrizar de sus vacaciones en Tenerife (Canarias).

La colaboradora de 'Sálvame' se ha quejado de la ausencia de medidas de seguridadque hay en el aeropuertoMadrid-Barajas Adolfo Suárez contra el coronavirus. "Alucinocon las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso", ha declarado ante las cámaras.

Después Belén Esteban ha continuado quejándose: "Todos juntos y una hora esperando las maletas, que me parece muy bien, pero que empiece ya en el aeropuerto, que es por donde entra todo. A ver las medidas del aeropuerto dónde están. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos".

"Belén Esteban tiene razón. Las medidas de Barajas son "de chiste"

Ignacio Aguado ha salido en defensa de las quejas de la ex de Jesulín de Ubrique en su cuenta de Twitter. "Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son "de chiste".

Después se puede seguir leyendo: "El Gobierno de España debía haberlas reforzado hace meses. Nos jugamos mucho", ha escrito junto a las declaraciones protesta que ha hecho 'la princesa del pueblo' contra el Gobierno.

Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son “de chiste”. El Gobierno de España debía haberlas reforzado hace meses. Nos jugamos mucho. https://t.co/RysMcAB1FD — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 25, 2020

El Metro de Madrid, colapsado y sin poder mantener las distancias de seguridad

Poco tiempo después se ha convertido en 'Trending Topic' en Twitter por el aluvión de críticas que está recibiendo por apoyar la falta de medidas de seguridad en el aeropuerto cuando en el Metro de Madrid tampoco se está tomando ningún tipo de medidas.

Varios usuarios están publicando fotos en la que se ve lo lleno que va el Metro de Madrid a horas punta en las que es imposible mantener la distancia de seguridad y todo el mundo va pegado el uno del otro. Una competencia que le han recordado a Aguado que es suya.

Lo que es de vergüenza es el Metro de Madrid colapsado cada dia, que tengáis la atención primaria colapsada y que no tengáis un plan de vuelta al cole todavía. Céntrate en vuestras competencias en lugar de echar balones fuera. https://t.co/h6wYKDipbI — Víctor Guinot (@victorguinot) August 25, 2020

Y del metro de Madrid, gestionado por vosotros no decimos nada?Habría que calcular cuánta gente pasa por Barajas y cuanta gente utiliza el metro... pic.twitter.com/aMiqJPkQPx — Manveru Vala 🔻✊🏾 (@elgranganfo) August 25, 2020

¿Y puede Belén Estaban explicar la conexión entre Barajas y los distritos de Usera, Carabanchel, Vallecas y Villaverde donde se han disparado los casos?🤔https://t.co/4O5uUmden4 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 25, 2020

Y metro de Madrid ??? No hay que ser de izquierdas ni de derechas para ver las medidas de seguridad del PP Ciudadanos con el voto de los fascistas. " De chiste " pic.twitter.com/Wu2EHZUiHS — Fawitas. (@Fawasf) August 25, 2020

Deberían de aprender de la CAM y como gestionan el Metro de Madrid para prevenir los contagios . pic.twitter.com/qAeWSWxmmt — Chema vasco (@Chemavasco) August 25, 2020

Metro de Madrid y esto sí que es de su competencia... pic.twitter.com/JjAij0xnTq — Maruja Desesperada (@MarujaDesespera) August 25, 2020

Supongo que todos los usuarios de Metro de Madrid son de Usera y Carabanchel. pic.twitter.com/WATVTunRiq — Silverpunk (@sergiopingui) August 25, 2020

Barajas ? A Nooo el metro de madrid. pic.twitter.com/YmcwoQs72i — ELPRINCIPITO (@DEEMIAN666) August 25, 2020

Las reuniones de más de 10 personas están permitidas solo si las haces en el Metro de Madrid. pic.twitter.com/llSwt1CZuK — Androyos (@androyoss) August 25, 2020

La situación en Usera y en Vallecas será también por culpa de Barajas y no por el metro de Madrid que gestiona directamente Ciudadanos.Ignacio Aguado debe pensar que todo el mundo va en avión a trabajar. — Manuel Fernández (@Manu_Fernand) August 25, 2020