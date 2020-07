Iglesias vuelve a cuestionar una decisión judicial y sale en defensa de los dirigentes del 'procés'

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a cuestionar este martes una decisión judicial, en este caso la suspensión del tercer grado a cinco dirigentes del procés: el líder de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller Joaquím Forn; el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconseller Raül Romeva.

La juez ha decidido, tras el recurso de la Fiscalía, que estos cinco líderes independentistas no cumplían aún los requisitos para gozar del régimen de semilibertad. El líder de Podemos, sin embargo, ha apuntado que ha visitado a todos ellos en prisión y no alberga "ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo".

Precisamente, uno de los argumentos de la Fiscalía para revocar la semilibertad a los líderes independentistas era la negación de los detenidos de reconocer el delito por el que habían sido condenados. Según expuso en sus recursos para revocar dicha libertad, el tratamiento de los presos en la cárcel había "fracasado", puesto que mantenían todos los déficits que les llevaron a delinquir: "falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia", la creencia en un "mandato superior del Parlament" por encima del mandato constitucional, así como la creencia de "poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular".

1. He visitado a los 5 en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto.