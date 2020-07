Iberdrola ficha al exdirector del CNI como asesor de su presidente

Iberdrola ha fichado al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, como asesor del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. Según ha confirmado Vozpópuli por fuentes de la compañía, Sanz Roldán "no es empleado" de la empresa, sino que ha sido contratado en calidad de "asesor internacional", tal y como ha avanzado este jueves La Información.

El exmilitar y antiguo mandamás de los servicios secretos españoles da así el salto a la empresa privada tras una larga trayectoria de servicio público, hasta 2019, año en el que cesó del cargo de director del CNI tras una década al frente.

Según han puntualizado las referidas fuentes de la empresa a Vozpópuli, Sanz Roldán se integraría dentro dentro del equipo de International Advisory Pannel, una compañía filial de Iberdrola. Su fichaje coincide con la investigación del caso Villarejo -en el que Corinna le ha acusado de haber participado activamente- y también con la demanda que contra él han formulado diversos líderes independentistas por el presunto espionaje de sus teléfonos móviles.

Nuevo capítulo

Este mismo miércoles, Vozpópuli publicaba que Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, tiene previsto remitir al juez Manuel García-Castellón un escrito en el que solicita que aplace las declaraciones de Juan Carlos Rebollo, director de Administración y Control de la eléctrica; Pablo Insunza, responsable de Administración y José Luis San Pedro, exmano derecha del presidente Ignacio Sánchez Galán. Los tres están citados en la Audiencia Nacional el próximo lunes 27 de julio.

La defensa de Asenjo hace esta petición al juez unas horas después de que la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase su petición para levantar parcialmente el secreto de sumario. García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción se habían opuesto a esta petición.

El antiguo responsable de Seguridad entiende que antes de que los directivos presten declaración es necesario que las partes tengan tiempo suficiente para acceder al contenido de la causa que ya no es secreto y poder estudiarlo. Las declaraciones de los directivos permiten la asistencia de las partes y la defensa de Asenjo entiende que no procede que testifiquen si no ha habido margen para estudiar la causa.

Los testimonios de estos tres directivos guardan una especial relevancia a cuenta de un informe de José Antonio del Olmo, exdirectivo de Iberdrola, en el que se pone de relieve la elaboración de una trama de facturas falsas para abonar los servicios que prestaba el comisario José Manuel Villarejo. Según Olmo, Insunza estaba al tanto del informe.