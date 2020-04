Un 'hacker' ruso detenido en España confiesa que infectó 100.000 ordenadores con 'bots'

Trabajos en casa, sin hacer nada y con una alta remuneración. Todo el mundo ha recibido en su correo electrónico decenas de estos mensajes, calificados como spam, y que buscaban engañar a personas necesitadas de ingresos. Pero el ingenuo que caía en la trampa pasaba a formar parte, en la mayoría de los casos sin saberlo, de una red al servicio de un pirata informático, que instalaba un bot o robot informático en cada terminal colonizado.

Con este ejército de ordenadores a su servicio los crackers, que así se denominan los hackers que cometen actos ilícitos con su actividad, logran millonarios ingresos. Y este es el caso del informático rusoPiotr Yuryevich Levashov, quien fue detenido por la Policía Nacional en abril de 2017 en Barcelona,y que ha reconocido ante el Gran Jurado del Estado de Connecticut (Estados Unidos) haber infectado hasta 100.000 ordenadores, según consta en la acusación del FBI a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

El responsable de esta investigación policial, el agente especial Elliot Petterson, acusa a Levashov de ser el responsable de colonizar miles de computadoras con software malicioso, y de instalar un bot en cada uno de los ordenadores infectados. Esta operación permitía al hacker utilizar los correos electrónicos de miles de desconocidos para transmitir mensajes basura, con los que lograba multiplicar su estafa.

Tras la confesión de Levashov, quién fue extraditado en febrero de 2018 por la Audiencia Nacional española, un tribunal de Estados Unidos ha anunciado que hará pública el 16 de junio la sentencia contra este ciudadano ruso, según especifica una nota de prensa del Departamento de Justicia norteamericano difundida el pasado 17 de enero. Natural de la ciudad de San Petersburgo, este pirata informático también ha utilizado los nombres de Petr Severa and Sergey Astakhov para ocultar su identidad.

