Hacienda ha recaudado hasta noviembre 2.000 millones más que en todo 2023 a pesar de la DANA

Los ingresos tributarios hasta noviembre se sitúan ya más de 2.000 millones de euros por encima que los de todo 2023. Así lo muestra el Informe de recaudación de noviembre que ha publicado la Agencia Tributaria (AEAT) este lunes. En concreto, ya se han recaudado 273.993 millones de euros en los primeros once meses del año, por 271.935 millones en el año pasado entero. Este incremento se produce además después de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre y de las medidas que ha aprobado el Gobierno de ayuda a los afectados.

En noviembre se empezó a notar en la recaudación el impacto de la DANA. La primera medida que se adoptó fue anular las domiciliaciones bancarias para pagar el segundo plazo de la declaración del IRPF de 2023. Este debía ingresarse el 5 de noviembre, pero fue retrasado para todos los contribuyentes de la provincia de Valencia (si en ese momento ya estaba ingresado y el contribuyente residía en algunos de los municipios más afectados, tenía derecho a la retrocesión del ingreso). Esta medida supuso dejar de ingresar en noviembre 307 millones, que se ingresarán en febrero del año que viene.

En el resto de los modelos no se ha producido, por el momento, ningún impacto significativo, apunta el informe, que admite que esta pérdida ha provocado que el crecimiento de los ingresos no fuera mayor. En noviembre también se tuvo la recaudación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) de la que no se disponía el año pasado, en este trimestre además con la base sin ninguna minoración. Los ingresos por este concepto fueron de 484 millones. Además, en noviembre de 2023 hubo ingresos extraordinarios por actas muy elevados (108 millones).

A falta de un mes para finalizar el año, los ingresos aumentan un 8,3% (7,3% los ingresos brutos y 2,9% las devoluciones realizadas). Los ingresos en términos homogéneos hasta noviembre crecen un 7,9%, dos décimas más que el incremento acumulado hasta el mes pasado.

Incremento de ganancias patrimoniales

En el IRPF, que crece un 7,5% hasta noviembre, se mantiene el robusto aumento de las retenciones por la inflación tanto de trabajo como de capital, y de los pagos fraccionados.

En las retenciones por rendimientos de capital mobiliario destaca el aumento de los ingresos fue del 58,1% (40,6% acumulado en el año) y en las ganancias patrimoniales ligadas a los fondos de inversión cuando en enero va a entrar en vigor una subida de las rentas del capital desde 300.000 euros.

Noviembre es relevante para el conjunto de la Campaña de la Renta al realizarse el pago del segundo plazo de la cuota positiva. Esto supone que, en general, con los datos hasta noviembre se ronde el 92% de realización tanto en los ingresos como en las devoluciones. Así sería también este año de no ser por el diferimiento concedido a los contribuyentes de la provincia de Valencia dentro de las medidas implementadas para paliar los efectos de la DANA. Esta medida se refleja en una caída de los ingresos mayor de la observada hasta el momento y, consiguientemente, un porcentaje de realización inferior al del año pasado.

La recuperación de las subidas fiscales a la energía en el IVA y en el Impuesto Especial sobre la Electricidad ya reporta 2.789 millones hasta noviembre. Por su parte, el incremento del IVA es del 7,4%.

Los ingresos homogéneos aumentaron en noviembre un 12,2%, aunque sin el impacto positivo de la subida de tipos en la electricidad, la recaudación hubiese crecido algo menos de la mitad, un 6%. La tasa es, no obstante, elevada respecto al resto del año. Las dos grandes figuras, Hidrocarburos y Labores del Tabaco, tuvieron un muy buen comportamiento en noviembre.