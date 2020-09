La ministra de Hacienda carga contra la rebaja de IRPF de Ayuso: "El momento no puede ser más inadecuado"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado este lunes con la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso de rebajar medio punto en todos los tramos del IRPF esta legislatura, algo que "no tiene lógica" en la actual coyuntura económica.

"El momento no puede ser más inadecuado", ha subrayado la titular de Hacienda en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press sobre un compromiso que la presidenta madrileña llevaba en su programa de gobierno y que este lunes ha ratificado durante el Debate sobre el Estado de la región.

"Las Comunidades Autónomas no pueden, en su legítimo ejercicio de competencias, bajar la fiscalidad y luego pedirle al Gobierno de España que complemente los recursos que tiene porque necesitan reforzar la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público", ha aseverado Montero.

En este sentido, la ministra ha subrayado que "no tiene lógica" que se baje la fiscalidad en una parte del territorio cuando sería el resto de los españoles, vía impuestos, quien tendría que hacer frente a esa rebaja.

"No puede hacer cada uno su desarrollo por su lado y sobre todo no se puede bajar la recaudación y pedir al Gobierno de España que te complemente esos recursos porque no tienes suficientes para atender las necesidades sanitarias", ha alegado.

Unos argumentos que también valen para el Gobierno central, que no se plantea, según ha recalcado, "hacer ningún tipo de tarea o actividad fiscal que ponga en peligro los servicio públicos". "No es momento para bajar los impuestos, es momento para ser racionales, muy meticulosos y sobre para compatibilizar unos buenos servicios públicos con una recuperación económica", ha zanjado.

Así, ha señalado que una de las principales lecciones de la pandemia del Covid-19 es la de ser conscientes de "cuan necesario es tener unos servicios públicos universales, gratuitos que permitan atender en una situación de este tipo a todos por igual, un colchón de seguridad para que los ciudadanos liberen parte de esa renta al consumo".