Tribunales

El juez y los fiscales coinciden en que 'OKDiario' no es perjudicado en el 'caso Dina'

Manuel García Castellón sostiene, en consonancia con el Ministerio Público, que no resulta admisible la personación de la sociedad editora Dos Mil Palabras SL en este procedimiento como perjudicado y, por tanto, que no resulta posible tenerle constituida como acusación particular"