Fernández Vara, "dolido" por el apoyo de Bildu a los Presupuestos: "Es un fracaso como país"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este miércoles que le produce "una sensación muy dolorosa" ver a Otegi siendo "clave para decidir" los Presupuestos Generales del Estado. Estas declaraciones llegan tras el anuncio por parte del líder de EH Bildu de que darán luz verde a la aprobación de las cuentas públicas. El dirigente socialista también ha apuntado que va a ir a la farmacia "a buscar un antiemético", un medicamento, un medicamento utilizado para impedir las náuseas.

"EH Bildu considera de forma muy seria un voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado. Hay una receptividad importante en el Gobierno", ha apuntado Otegi.

Para Fernández Vara, esto es "un fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes". "En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético", añade en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Otegi, además, ha sacado pecho de su buena relación con el PSOE: "Tengo la sensación de que llevo toda la vida hablando con ellos. Nunca ha habido ruptura de las negociaciones. La relación es fluida, sincera y honesta".

El pacto no está cerrado

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha que explicado que el pacto "no está cerrado, pero hemos avanzado lo suficiente como para decir que estamos en disposición de votar favorablemente si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote. Soy optimista, no creo que se tuerzan".

El dirigente vasco ha relatado que la decisión la ratificará la militancia y ha justificado el voto a favor: primero, porque "todo el mundo es consciente de que en los presupuestos se juega la relación política en Estado para los próximos años"; y segundo, porque EH Bildu está observando una "receptividad" a su petición principal, que es "blindar los derechos de la gente, unos presupuestos que protejan a la gente".