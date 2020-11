Felipe González responde a Adriana Lastra: "A mí no me van a mandar callar"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha declarado sentirse en ocasiones "en orfandad" por el actual liderazgo del PSOE de Pedro Sánchez. "Ahora hay cosas que no entiendo". En una entrevista en OndaCero González también ha contestado a las palabras de la portavoz socialista Adriana Lastra en las que decía que escuchaba a "los mayores", pero que ahora era el turno de una generación más joven: "A mí no me van a mandar callar", ha espetado el expresidente.

González también ha criticado como "una falta de ideas" las acusaciones de algunos sectores de la izquierda de haberse desplazado ideológicamente a la derecha. "Hay gente a la que le faltan ideas y se ponen una coraza".

Preguntado por las negociaciones del PSOE con EH Bildu, González ha señalado que se trata de interlocutores que no son válidos, y ha destacado que cualquier tipo de nacionalismo no es progresista: "No es progresista ni es de izquierdas querer romper España".

Proyecto de país

González ha insistido en la necesidad de encontrar un "proyecto a medio y largo plazo, más allá de unos Presupuesto de 2021", y se ha mostrado muy crítico con las mayorías conformadas con el actual Ejecutivo: "ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido".