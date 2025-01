Feijóo llama a "sellar las fronteras" y pide a Sánchez que haga oposición a Maduro en lugar de imitarle

Alberto Núñez Feijóo ha cerrado un acto del PP desde Asturias tras reunirse con sus presidentes autonómicos para abordar los principales problemas de España, entre los que se encuentran la vivienda o la inmigración. Durante su intervención, el presidente popular ha criticado a Sánchez por ponerse de lado ante la dictadura de Maduro o no asumir su responsabilidad en la masiva llegada de inmigrantes a las costas españolas. Ha asegurado que en el PSOE "se sirven a ellos mismos, no a la gente" y que la política no puede seguir así, con unos socios pendientes del "qué hay de lo mío". "En el PP vamos a lo nuestro, a pensar en lo de todos", ha asegurado Feijóo.

Ha asegurado que Sánchez trabaja para que no se vea el trabajo de los populares: "El Gobierno no quiere que los españoles conozcan la alternativa", afirma Feijóo, quien acusa al Gobierno de "torpedear todo lo que presenta el primer partido de España". "Lo que pueden, lo bloquean y lo que aprobamos, lo rechazan y lo incumplen", señala el presidente popular, quien cree que esto se debe a que "Sánchez quiere gobernar sin parlamento".

Feijóo ha lamentado que la principal alternativa de Sánchez sea "volver 50 años atrás y hacer oposición a un muerto". Para el líder de los populares, "si quieren hacer oposición a una dictadura, que le planten cara a Maduro, que sigue vivo y coleando". Ha calificado como "tibia" las reacciones del Gobierno a los últimos acontecimientos en Venezuela, con el propósito de "pasar a la historia como el último puntal de Maduro en Europa". Con el PP en el Gobierno, según ha afirmado, España hubiese reconocido a "Edmundo como presidente" y se hubiese alineado con Estados Unidos, Europa y las democracias latinoamericanas para que el venezolano, recién investido, "asumiese la legitimidad de las urnas".

"Sánchez ha sido un freno contra la tiranía, ya que no la combate; la imita", ha afirmado Feijóo. Pone como ejemplo la norma propuesta por el PSOE para impedir que la ley al entorno de Sánchez. "La idea de impedir que la justicia persiga a la familia del presidente solo pudo llegar en una de las maletas que llegaron a Madrid", ha señalado. "Es un punto y aparte de nuestra historia, seguimos impactados", ha sentenciado el presidente popular, quien ha calificado la medida como "un indulto preventivo" y ha criticado a Sánchez por pasar "del vamos a colaborar con la justicia a vamos a cambiar la ley para que no se juzgue".

En el aspecto económico, Feijóo ha explicado diez medidas para fomentar la bajada del precio de la vivienda y ha lamentado que los españoles estén "hartos de pagar impuestos", ya que esto solo ha producido que "la calidad de vida decaiga junto a la caída del poder adquisitivo".

En cuanto a inmigración, ha calificado la situación como "la mayor crisis de todos los países de la Unión Europea", de ahí que pida al Gobierno que se haga responsable. "El problema de la inmgiración irregular es de tal magnitud que no se puede acabar distribuyendo inmigrantes o echando la culpa a las comunidades autónomas". Por eso ha pedido que el Estado asuma la "tutela directa de los menores" que ya han llegado a España debido a que "las autonomías tienen saturados todos sus recursos" para después "sellar las fronteras para acabar con las mafias que trafican con seres humanos". "No se puede eludir la responsabilidad, cuando todos los países de la UE responden con políticas estrictas", ha sentenciado.