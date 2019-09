Blanca Fernández Ochoa salió de casa sola, con un saco de dormir y víveres, según la familia

La familia de Blanca Fernández Ochoa ha asegurado este miércoles que, con toda probabilidad, la exesquiadora desaparecida salió a caminar por la Sierra de Cercedilla sola, con un saco de dormir y víveres suficientes para pasar cuatro días.

"Estamos al 99 por ciento seguros de que tiene el saco de dormir. No la vimos que se lo cargase pero uno no sale al monte cuatro días sin un saco de dormir. Es imposible", ha manifestado el portavoz de la familia que, en el mismo sentido, ha indicado que ella siempre iba con víveres de casa para hacer rutas y que pudo comprar algo más que le faltara en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. Al parecer, compró un poco de queso y pagó en efectivo. Aunque no se sabe si llevó provisiones de casa, no debieron ser muchas.

El cuñado de Blanca, Adrián Federidghi, ha afirmado a primera hora de la mañana que varios familiares están con los agentes para salir a las rutas. "Empieza el día con esperanza de que hoy sea el día. Tienen muchas rutas y van siguiendo cada una hasta que está totalmente vista", ha indicado.

De hecho, los equipos se van a centrar este miércoles en rutas que eran muy conocidas y seguidas por la deportista. "Ella nos había compartido un vídeo muy bonito de una zona y hoy van a hacer esa ruta, aunque creo que ya está vista. Estamos agudizando el ingenio para recordar dónde fuimos hace años que le gustó a Blanca. Estamos tirando de memoria y vídeo de las rutas", ha dicho el cuñado.

Federidghi también ha comentado a los periodistas que durante estos días se han ido encontrando algunos objetos, pero ninguno de la desaparecida. "Quedan once horas de luz. Estamos felices, contentos y esperanzados", ha añadido.

"Ella dijo que iba a hacer senderismo"

Respecto al móvil de Blanca Fernández Ochoa, que la Policía está analizando para conseguir alguna pista, su cuñado ha comentado que ellos ya lo miraron antes de entregarlo en comisaría y estuvieron viendo sus vídeos, correos, rutas y mensajes pero "no había nada que nos diera ningún indicio más que de las rutas de las casas rurales".

Sobre la hipótesis policial de 'desaparición voluntaria', Federidghi ha subrayado que la familia nunca ha barajado la posibilidad de que Blanca "haya querido desaparecer de su mundo y hacer vida en otro lado". "Ella dijo que iba a hacer senderismo. Estamos convencidos de que está aquí, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad piensan que está aquí, y por eso se ha montado este dispositivo", ha insistido.

El portavoz de la familia de la desaparecida no cree que saliera a la Sierra acompañada, porque normalmente sale sola y porque así se lo han transmitido personas que han hecho alguna caminata con ella. "No contemplamos ningún escenario extra de lo natural. Creemos que se fue sola. No hay nada raro, ninguna razón para desaparecer de la familia", ha concluido.

En el coche no se halló ningún signo criminal

Federidghi da por hecho que el coche de Blanca ya estaba allí el domingo por la mañana, aunque no tiene confirmación oficial. Sobre la inspección policial del vehículo, ha comentado que los agentes no han debido encontrar algo relevante porque si fuera así ya se lo hubieran comunicado.

En el interior del vehículo se encontraron unas chanclas, su carné de identidad, el de conducir, el cargador del móvil que se dejó en casa, un bolso de cuero marrón y unos 15 euros. El cucho pudo abrirse sin forzarlo gracias al duplicado de las llaves que tiene su cuñado. En el análisis realizado por la Policía no se encontró ningún signo criminal.

La Guardia Civil incorpora lanchas para buscar en dos embalses

La Guardia Civil ha incorporado hoy jueves el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Cercedilla para revisar los embalses que estén próximos a la zona, han confirmado fuentes de la Benemérita.

Concretamente, los guardias civiles especializados van a rastrear el interior de los embalses de Navalmedio y el embalse Arroyo de la Venta o las Berceas de Cercedilla, aunque podrían extenderlo a otros más lejanos como el embalse de Navacerrada.

En esta jornada, la quinta de búsqueda de la desaparecida, más de 300 personas, entre profesionales y voluntarios y familiares, están peinando varias rutas, centrándose en las caminatas que solía hacer y le gustaban a Blanca. También están volando drones y hay perros guías rastreando la zona.