España impondrá el sellado de pasaportes en la frontera de Gibraltar si no hay acuerdo

El Gobierno español ha advertido este martes de que impondrá la presentación y sellado de pasaporte en la verja de Gibraltar si no hay acuerdo con el Reino Unido de aquí al 1 de enero, fecha en la que termina el período de transición tras la salida de este país de la Unión Europea.

"Si no hay ningún cambio, Gibraltar se convierte en la frontera externa de la UE y por lo tanto hay un control para todos aquellos que tengan que pasar por esa frontera", ha subrayado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en rueda de prensa en Madrid con la líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya.

La jefa de la diplomacia española ha recordado que no tendrán problema en la Verja los casi 9.000 trabajadores españoles que se desplazan cada día al Peñón y que ya están registrados en el mecanismo tras el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, ya que se le facilitará el tránsito por el paso fronterizo.

No será el caso del resto de ciudadanos que intenten acceder a la colonia británica si no hay acuerdo entre Londres y Madrid. "Para aquellos que deseen pasar y no tengan esa certificación pues será como pasar por una frontera de un país tercero. Tendrán que presentar el pasaporte y sellarlo", hizo hincapié.

González Laya ha añadido que "evidentemente" aún queda tiempo para que se llegue a un acuerdo entre el Reino Unido y España que evite que Gibraltar se convierta en frontera dura con España, pero cualquier pacto tiene que llegar antes del 1 de enero.

Medidas contra la cepa de covid-19

Respecto a las medidas de refuerzo de control de ciudadanos provenientes del Reino Unido, donde ha aparecido una nueva cepa de la covid-19, la ministra ha reiterado que España ha reforzado las medidas que ya tenía en marcha, "en concreto las PCR obligatorias para todo ciudadano que llegase por tierra o mar". Además, se ha suspendido la llegada a territorio nacional de ciudadanos británicos excepto españoles o residentes en España.

González Laya ha enfatizado que Gibraltar ha adoptado las mismas medidas que España con respecto a su metrópoli ya que junto a las PCR obligatorias, este martes la colonia ha anunciado que sólo permitirá la entrada de españoles en tránsito o residentes en España. "Gibraltar toma las mismas medidas, así que tenemos el mismo nivel de protección", ha concluido.