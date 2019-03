Los guardias civiles amenazan con salir a la calle por el cambio en la equiparación salarial

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UNIÓN-GC y la Asociación Profesional de Cabos) no descartan volver a las movilizaciones en la calle por el cambio reciente en los porcentajes que recibirán el Instituto Armado y la Policía Nacional para alcanzar la equiparación salarial con los agentes de seguridad autonómicos.

En una reciente reunión con el director general de la Benemérita, Félix Azón, que tuvo lugar el pasado 27 de febrero, el jefe de los guardias civiles les informó de que habría un cambio en el reparto del dinero a percibir por los agentes en favor de los policías, que recibirán un 1% más. Según han informado representantes de todas las asociaciones, finalmente el porcentaje aumentará hasta el 1,72%, lo que se traduce en 4,3 millones menos para los guardias civiles. "No entendemos como el director general, siendo hijo de guardia civil, nos hace esto":

El Ministerio del Interior ha tomado esta decisión saltándose lo que se publicó en el BOE", afirman los agentes

En un principio se acordó que de toda la partida, los guardias civiles se llevarían el 59% y la Policía el 41%, ya que según el catálogo del Ministerio del Interior hay casi 64.000 policías disponibles y cerca de 77.000 guardias. Las asociaciones creen que el cambio puede estar influenciado por dos motivos: uno de tintes políticos y otro por la cercanía de las elecciones al Consejo de la Policía Nacional, donde se presentan los sindicatos.

En la citada reunión, Azón explicó que el cambio se produciría sin el visto bueno de las asociaciones, erigiéndose como máximo representante de los agentes. "El Ministerio del Interior ha tomado esta decisión saltándose lo que se publicó en el BOE", han afirmado. En palabras de los agentes, esto se produce porque su modelo de representación (en la Guardia Civil están prohibidos los sindicatos, solo pueden montar asociaciones) les perjudica a la hora de negociar con sus superiores.

"A este paso no nos vamos a equiparar ni con la Policía Nacional". Los agentes no han querido poner fecha a las futuras movilizaciones, pero han asegurado que, si no acuerdan una reunión "al más alto nivel" con los dirigentes de Interior, será "cuestión de días". En todo caso, las previsiones apuntan a que sean antes de las próximas elecciones generales del 28 de abril para que no se cuestione su neutralidad política. Tampoco descartan que se presenten acciones legales contra el Ministerio.

Sin el informe de la auditoría

En el acuerdo firmado entre Interior, las asociaciones de Guardia Civil y los sindicatos de Policía Nacional se acordó que el Gobierno contrataría los servicios de una auditora que realizase un informe en el que se reflejase si lo pactado era suficiente para alcanzar la equiparación con mossos d'esquadra y ertzainas. El contrato recayó en Ernst & Young.

La compañía se comprometió a realizar estudios parciales y a entregar sus conclusiones finales en marzo de este año. Sin embargo, los agentes afirman no haber recibido ninguno de ellos, a pesar de que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska cuenta con él desde el pasado 25 de febrero, según publicó El Independiente.

El pacto que los policías suscribieron con Interior en la etapa de Juan Ignacio Zoido acordaba que los dos cuerpos de seguridad estatales recibirían un total de 807millones de euros a repartir entre 2018 y 2020. El año pasado se abonaron 310 millones de euros, y para este 2019 Marlaska ya ha informado que los agentes notarán el aumento en su bolsillo a partir de la nómina de abril. El año que viene la partida será de 247 millones.