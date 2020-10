Pedro Sánchez elige para Cuba a su quinto embajador 'político'

El Gobierno ha elegido a un embajador no diplomático para sustituir a Juan Fernández Trigo al frente de la Embajada en Cuba, tal y como adelanta la web especializada 'The Diplomat in Spain'. Será Ángel Martín Peccis, el actual director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Colombia.En concreto, el nombramiento de Peccis se hará después de que las autoridades cubanas concedan el permiso y tras la salida de Juan Fernández Trigo, que, tras dos años en Cuba, será el próximo embajador de España en Venezuela en sustitución de Jesús Silva.

Se trata de la segunda vez en la que un embajador 'político' no perteneciente a la Carrera Diplomática es nombrado embajador en La Habana. El primero fue Manuel Ortiz Sánchez, entre 1979 y 1981, con el Gobierno de Adolfo Suarez.

En la actualidad, Peccis mantiene una buena relación con Álvaro Marchesi, que se hizo con distintos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Educación entre los años 1984 y 1996. Entre ellos, el de secretario de Estado con los Gobiernos de Felipe González.

Tras conocerse este último nombramiento, Pedro Sánchez ha situado ya a cinco personas que no son miembros de la Carrera Diplomática en puestos de embajadores. Antes que Peccis fueron elegidos el ex alcalde socialista de Lérida Ángel Ros (en Andorra), el ex dirigente socialista valenciano Juan Andrés Perelló (en la Unesco), el ex miembro de la Ejecutiva del PSOE Manuel María Escudero (en la OCDE) y la ex ministra de Sanidad Carmen Montón (en la OEA).

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ya transmitió sus quejas por este tipo de nombramientos e hizo público un comunicado tras la elección de la exministra Montón en el que expresaba su malestar por la designación de embajadores "políticos", sin una trayectoria profesional "que garantice el mérito e idoneidad necesarios para ocupar esos puestos".

Trayectoria de Peccis

Ángel Martín Peccis, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es el representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Bogotá desde el año 2005.

Se trata de un organismo que preside el español Mariano Jabonero, y que también ocupó entre 2006 y 2014 Marchesi. Por otro lado, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, le entregó la medalla de la 'Cruz de Boyacá' y la 'Orden del Congreso de Colombia en Grado de Caballero'.