La divertida felicitación navideña del líder del PP catalán: "No podemos seguir como el perro y el gato"

El candidato del PP a las próximas elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha sorprendido este lunes con una divertida felicitación navideña en la que desea "a todos sin excepción" una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. "Porque en Cataluña no podemos seguir llevándonos como el perro y el gato", señala en el vídeo.

Con una imágenes de fondo de un perro y un gato abrazados como hermanos, Fernández ha tirado de humor en la que pueden ser las últimas Navidades antes de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero.

"A los que me queréis y os caigo bien, a los que no les hago ni fu ni fa, a los que ni siquiera me conocéis, incluso a los que no me podéis ni ver, a todos sin excepción os deseo Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Porque en Cataluña no podemos seguir llevándonos como el perro y el gato", subraya el líder del PP catalán.

Mi felicitación de Navidad para TODOS. pic.twitter.com/SmsyV9l5al — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) December 14, 2020

El presidente del PP catalán ya protagonizó una anécdota en julio de 2019 cuando desde el hemiciclo le cantó a Quim Torra el tema 'Sólo te pido' de Manolo Escobar, en un intento por conseguir que el entonces presidente de la Generalitat entendiese "en qué consiste la convivencia en democracia".

Risas en la Cámara catalana

"Menos cantando, se lo he pedido de todas las maneras", dijo Fernández desde la tribuna de oradores de la Cámara en tono distendido, para acto seguido entonar uno de los versos de dicha tonada: "Sólo te pido que me hagas la vida agradable", coreó entre las risas en el hemiciclo.