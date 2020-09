La Fiscalía de Salamanca propone una "M" para distinguir a los conductores mayores de 70 años

La Fiscalía de Salamanca ha propuesto que los conductores mayores de 70 años lleven un distintivo "M" en el vehículo a fin de distinguirlos adecuadamente. Asimismo, también se ha solicitado que los usuarios que manejen bicicletas y patinetes eléctricos sean multados en caso de ir bajo la influencia de alcohol o drogas.

Según La Gaceta de Salamanca, la solicitud ha sido recogida en la Memoria de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de los conductores a partir de cumplir la edad estipulada, sus vehículos acarreen dicho distintivo a fin de identificarlos y se reaccione de forma más relajada frente a su conducción.

Asimismo, el ministerio público ha solicitado que se aumente la periodicidad de renovación de permiso de conducir a partir de los 70 años con vistas a evaluar las habilidades del conductor y sobre todo, se buscaría que las autoridades de tráfico detectaran deterioros psicotécnicos de forma más eficaz y temprana. De esta manera, a partir de los 70 años y hasta los 75 se renovaría cada dos años y tras esa edad, se haría anualmente.

Sanciones a ciclistas

Según la DGT, en 2019, los conductores con una edad comprendida entre 45 y 54 años fueron el grupo que más accidentes mortales acumularon en las carreteras españolas, seguidos por la franja de usuarios a partir de los 65 años.

La fiscalía salmantina también ha registrado la petición para que los usuarios que conduzcan bicicletas o patinetes eléctricos puedan ser juzgados como si fueran conductores de un vehículo de motor siempre que vayan bajo la influencia del alcohol o las drogas. Esto les llevaría a poder percibir multas que pueden llegar hasta los 1.000 euros.

Esta propuesta no ha sido bien recibida entre las autoescuelas, mientras que la DGT afirma que no contempla de momento impulsar la medida, porque evalúa a sus conductores por su comportamiento, y no por edad.