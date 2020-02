Denuncian a dos vigilantes de la zona VIP de Barajas tras la visita de Delcy Rodríguez

Las dos primeras víctimas del encuentro entre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, son dos vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas. La Guardia Civil les responsabiliza de la difusión de las imágenes de la terminal Ejecutiva y la Sala VIP en la que días antes estuvo la número dos de Nicolás Maduro.

Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de esta denuncia, se trata de dos trabajadores de las empresas de seguridad Ilunion y Clece, que prestan servicio en el aeropuerto madrileño. Responden a las iniciales J.S.M.M. y J.M.T.M., respectivamente. Se les acusa de haber incumplido la Ley de Seguridad Privada 5/2014 al permitir que las imágenes de esa zona controlada acabasen en la prensa.

Se trata de unas imágenes tomadas días después de la visita en las que se muestra la sala VIP que opera la empresa Sky Valet y que en ese momento se encontraba vacía. Sky Valet es la compañía que operó el avión con matrícula TC-AKE que trajo a España a la mandataria venezolana. Para acceder a esa zona Ejecutiva desde fuera del aeropuerto hay una garita de seguridad antes de llegar a las salas privadas.

Una de las empresas investiga los hechos

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Ilunion como con Clece. Una portavoz de Clece ha confirmado a este periódico la existencia de este “incidente” y ha asegurado que la compañía ya ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos. Aseguran que por el momento ninguna autoridad oficial les ha comunicado la denuncia. Al cierre de esta edición, Ilunion ha rechazado ofrecer su versión de los hechos. Las fuentes consultadas informan de que las denuncias por infracción de la Seguridad Privada las resuelve la Policía Nacional, en concreto la Unidad Central de Seguridad Privada.

Tal y como desveló Vozpópuli en su primera información al respecto, Delcy Rodríguez bajó a esa zona VIP después de mantener un encuentro con Ábalos en el mismo avión que la transportó a España procedente de Caracas. Pese a negarlo inicialmente, el ministro reconoció después que también la acompañó a esa zona VIP de la terminal de vuelos privados (FBO). La mandataria estuvo junto a su jefe de gabinete y otras personas de su equipo.

La estancia de Delcy en estas instalaciones ha provocado las críticas de la oposición al Gobierno al recordar que la mandataria bolivariana es una de las 25 dirigentes de ese país que tienen prohibido el acceso al espacio Schengen europeo. Desde el Gobierno insisten en que no pisó suelo español. La Policía argumenta que esa zona es internacional. Las autoridades sostienen que no se considera que alguien accede oficialmente a territorio español mientras no se le selle el pasaporte. Defienden la actuación de los agentes porque Rodríguez solo tenía la prohibición de acceso, no una orden de arresto o de ser deportada.

La normativa europea indica que también se prohíbe el tránsito de las personas indicadas. Horas después, la vicepresidenta venezolana fue trasladada a través del aeropuerto hasta un avión de la compañía Qatar Airways con destino a Doha (Catar). Las fuentes policiales consultadas aseguran que la mandataria no manifestó en ningún momento su voluntad de entrar en España.

Borrell manda a la oposición a "estudiar"

Este martes, el alto representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, mandó a los eurodiputados de PP, Ciudadanos y Vox "estudiar más" por pedir una investigación de la UE para aclarar si el Gobierno de Pedro Sánchez violó las sanciones europeas contra Venezuela por el encuentro entre Ábalos y Rodríguez en el aeropuerto. Borrell defendió que la aplicación y control del régimen de sanciones de la UE corresponde a cada Estado miembro y que, por tanto, las instituciones que él representa no pueden tomar medidas.

Paralelamente, el PSOE y Unidas Podemos, junto a otros grupos minoritarios como el PNV, Bildu o la CUP, han impedido incluir en el próximo Pleno del Congreso el debate de la creación de una comisión de investigación sobre el encuentro como solicitaban el PP y Ciudadanos. La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha justificado la negativa en que Ábalos ya ha dado "todas las explicaciones".