Vox se inclina en Valencia por aprobar los Presupuestos de Mazón si Abascal lo autoriza

El sentir mayoritario entre los diputados de Vox en las Cortes Valencianas es el de contribuir a sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para este año después de haber sido prorrogados por el Ejecutivo de Carlos Mazón. Esa voluntad choca, sin embargo, con la decisión del líder nacional, Santiago Abascal, que prosigue con su órdago a las seis Autonomías donde Vox es clave para que el PP pueda aprobar las cuentas para 2025.

La prórroga de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana supone ya, de hecho, un argumento en contra de Mazón que en su día criticó con dureza la no presentación de las cuentas del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Prórroga

El jefe del Consell, eso sí, ha optado por la prórroga pero sí presentará a lo largo del presente mes de enero los Presupuestos autonómicos en las Cortes Valencianas. Este matiz importante le permitirá, al menos, diferenciarse de la 'espantada' de Sánchez con su obligación en las Cortes Generales.

Hoy la Mesa de las Cortes ordenará el calendario del nuevo periodo de sesiones que, hasta la fecha, tiene el 14 de enero como único día donde figura un acto parlamentario como es la convocatoria de la comisión de Sanidad. Tradicionalmente este mes es inhábil pero Mazón ha forzado la máquina para que enero contemple la presentación de los Presupuestos de la Generalitat y hoy la Mesa (con mayoría de PP y Vox) deberá decidir al respecto.

Efectos de la DANA

Los diputados de Vox en las Cortes autonómicas, según ha podido saber Vozpópuli, consideran que la grave situación generada por la DANA debería provocar una excepción a la decisión de Santiago Abascal de dejar caer los Presupuestos de Castilla y León, Aragón, Baleares, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana, que está basada en la política migratoria del PP.

Esta misma cuestión es la que hace seis meses rompió los gobiernos de coalición en cinco Comunidades Autónomas (entre ellas la valenciana). El punto de partida esgrimido por Abascal para provocar entonces esa ruptura apenas ha tenido variaciones y sigue vigente ahora. Por ello, los diputados autonómicos de Vox no se atreven a asegurar que los Presupuestos de Mazón saldrán adelante.

Antes quieren ver con detalle esas cuentas que deben recoger "ambiciosos" proyectos de reconstrucción en las zonas devastadas por el episodio de gota fría del pasado 29 de octubre.

Las mismas líneas rojas

Vox también mantiene las líneas rojas exhibidas antes de la DANA: la lucha contra la inmigración ilegal (evitando un reparto nacional de menores), una política lingüística que garantice la libertad de los padres a elegir la lengua vehicular para sus hijos y la eliminación de la ley valenciana para frenar el cambio climático.

Esta negociación –que Vox pedía abordar con anterioridad a la presentación de los Presupuestos en las Cortes por parte de los populares– no se producirá. Se hará al mismo tiempo que con el resto de grupos parlamentarios y, aunque esta circunstancia no ha gustado en la formación populista, no es menos es cierto que no será suficiente para dar al traste con ese diálogo y con la predisposición a llegar a un acuerdo.

En el grupo parlamentario de Vox pesa más la necesidad de ayudar a las personas damnificadas por la triple riada de octubre, a través de unos nuevos Presupuestos, que tumbarlos y agitar aún más la segunda mitad de la legislatura. Entienden que ello podría tener unas consecuencias imprevisibles y daría un balón de oxígeno a las formaciones de la izquierda valenciana.

En manos de Abascal

Además, la desactivación del FLA extraordinario podría agravar aún más las arcas de la Generalitat Valenciana y dejar en una precariedad absoluta al Ejecutivo de Carlos Mazón y es algo que también se contempla en el grupo parlamentario de Vox, ya que sus votos son decisivos para mantener con pulso al Ejecutivo valenciano.

Las próximas semanas van a resultar claves para determinar la posición final de Vox en las Cortes Valencianas que vendrá condicionada, como sucedió en la abrupta salida del Gobierno valenciano de sus tres consellers, por la orden final de Santiago Abascal.