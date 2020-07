Sin cobrar el ERTE cinco meses después: "El SEPE no contesta"

Un mes después de la finalización del estado de alarma en España, son muchos los trabajadores inmersos en un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que siguen sin cobrar las ayudas articuladas por el Gobierno para minimizar los efectos del confinamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Las quejas se suceden en las redes sociales, donde multitud de usuarios están manifestando su descontento, no solo por la ausiencia de ingresos en plena pandemia, sino por la falta de información por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pese a los intentos que algunos dicen haber emprendido, les ha resultado "imposible" conseguir una respuesta.

La polémica está servida desde el inicio del confinamiento, cuando comenzaron a surgir las críticas por los casos de personas que deberían haber cobrado unas ayudas que nunca llegaban y siguen sin tramitarse. Y ello a pesar de que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que ya se han abonado todas las ayudas que estaban pendientes; extremo que desde el sindicato CSIF han desmentido.

@empleo_SEPE si alguien fuera tan amable de atenderme (por fin, teniendo en cuenta que llevo intentando averiguar los detalles de mi ERTE desde abril) me encantaría que me dieran una respuesta razonable de por que a dia de 21 de Julio no he cobrado ni un euro de mi “prestacion”