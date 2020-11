Malena Contestí, de fichaje estrella de Santiago Abascal a 'azote tuitero' de Vox

Malena Contestí (Palma, 1985) volvió al ruedo político hace menos de un mes tras fichar por Ciudadanos. Inés Arrimadas la incorporó a sus filas justo un año después de su sonado portazo a Vox. Y su retorno ha comenzado de la misma forma que gestionó su salida: cargando en las redes sociales y platós de televisión contra el discurso de los de Santiago Abascal.

En las últimas semanas, la mallorquina ha buscado convertirse en una suerte de azote tuiterodel que fuera su partido. El mismo que la llevó a convertirse en diputada del Congreso en abril de 2019. Señala públicamente a unos y a otros. La diputada Rocío de Meer ha sido uno de sus últimos objetivos.

"Obsesión con la inmigración nivel 1933 a 1945", criticó Contestí en relación a un mensaje lanzado por la diputada de Vox en el que aseguraba que acababa de entrar "una patera con una docena de magrebíes por Almería. Todos de Vox".

De Meer entró al trapo: "Me preocupan más los efectos de la inmigración masiva sobre los barrios humildes que la opinión de apátridas que nunca los sufrirán, Malena".

Equipara a Vox con Podemos

Además de convertirse en una ferviente defensora del 'no' a la moción de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la actual integrante de la formación naranja promueve la idea de que la formación de Abascal y Unidas Podemos son "dos caras de la misma moneda".

"Bildu y Vox votaron juntos 'no' al estado de alarma. Vox, Bildu y Podemos votaron juntos contra la Resolución UE. Vox, PSOE, Más Madrid y Podemos votaron juntos contra la iniciativa fiscal de Ayuso, etc. ¿Y esos del saco de 'votáis con' dónde estaban?", enumera en otro de sus mensajes.

Según Contestí, ella es "la primera" que "detesta" la gestión d este Gobierno desde el inicio de la pandemia. "Pero cada día es más evidente q este país se está convirtiendo en polarización barata. Con críticas automatizadas por deporte. Con resortes irreflexivos de unos y otros. La división está servida", considera la ex diputada de Vox.

Contestí dio el salto a la política junto con Jorge Campos, con quien fundó Actúa Baleares, una formación que nació con la vocación de hacer frente al pancatalanismo que sacude a las islas desde las instituciones.

Abanderada del 'no' a la moción

Después se convirtió en una de las 24 primeras parlamentarias de Vox en irrumpir en el Congreso. Pero no se vio con fuerza para repetir como candidata en las elecciones del 10N. "Vox no es un partido, es demagogia, homofobia y proselitismo confesional", zanjó. Y les acusó de "manipular la realidad" por relacionar el terrorismo yihadista con la inmigración.

Hace unas semanas abanderó la idea de que la ya fallida moción de censura de Abascal respondía a "una estrategia publicitaria". "Todos sabemos que no salían los números ni forzando embrague. Todos sabemos que le estábamos dando una excusa a la izquierda. Bueno, oye, pues seguimos hablando de si 'debate moral' y no se qué. ¿Debate moral?", criticaba.

Desde las filas naranjas insistía: Votar 'no' no es aprobar la gestión de este Gobierno. Ni ir de la mano de Bildu. Votar 'no' es básicamente no apoyar a un candidato de Vox en una estrategia de marketing de uso partidista. Eso no es oposición, es un circo sin salida".

Contra la línea 'Buxadé'

Contestí también puso en duda unas declaraciones de Macarena Olona sobre unas supuestas amenazas por parte de Pablo Casado y Teo García Egea a los diputados 'populares' para que votasen no a la moción y no se abstuvieran. "¿Pero con pistola o cómo?", ironizó.

La dirigente 'naranja' asegura ahora que a Vox no se le llama racista por querer controlar la inmigración ilegal. Se le llama racista -dice- por los 'estercoleros multiculturales', por hacer propuestas sólo para españoles de nacimiento, por equiparara inmigrantes a delincuentes y por compartir material neonazi.

La jurista cree que el eurodiputado Jorge Buxadé ha terminado imponiendo su línea dentro de la formación. "Ya es oficialmente la línea de Vox. Hace tiempo, de hecho, pero ahora ya latente, patente, sin sobras, cara al sol", arremete.

Antes de ser fichada por Arrimadas, Contestí, ahora colaboradora en Cuatro, se pasó por La Fábrica, el programa de Gabriel Rufián en YouTube. Allí definió al portavoz del partido, Iván Espinosa de los Monteros, como "el marido de la católica" en referencia a la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio, con la que tiene cuatro hijos.