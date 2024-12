TV3 sigue menospreciando al "españolista" PSC tras los cinco meses de Illa en la Generalitat

En el Parlament, es frecuente que los partidos secesionistas ataquen al PSC por su presunto carácter españolista. Y pese a que el Ejecutivo de Salvador Illa ha impulsado medidas en esta legislatura en gran medida coincidentes con las defendidas por el nacionalismo catalán —entre las que figura el cupo catalán o el endurecimiento de la inmersión escolar—, Junts o ERC se aferran su pertenencia a un partido de ámbito nacional o sus reuniones protocolarias con Felipe VI para seguir poniendo en entredicho la catalanidad de la formación. Un señalamiento al que no es ajeno la televisión autonómica de Cataluña, TV3, cuyos reproches a los socialistas por esta cuestión siguen intactos pese al casi medio año que el PSC ha cumplido al frente del Govern.

Y es que, tras 14 años de gobiernos secesionistas, algunos esperaban que la llegada de Illa a la Generalitat pusiese fin al conocido sesgo ideológico del canal, que no se limita a respaldar el secesionismo sino a difundir una visión negativa del resto de España. Sin embargo, el canal catalán sigue instalado en ese discurso, transversal a toda su programación. Los debates políticos siguen copados por contertulios secesionistas —seis por cada uno que no lo es—, se sigue escuchando ocasionalmente la expresión "Puta España" y sus cómicos mantienen sus bromas ácidas contra todo lo relacionado con lo español. Sin ir más lejos, el programa de 'sketches' 'Polonia' aprovechó la tragedia de la Dana para caricaturizar a España como un país atrasado y franquista.

Precisamente, son estos humoristas los que no han aminorado su beligerancia contra la naturaleza "españolista" —y, por ende, autoritaria— del PSC. De hecho, uno de ellos, Manel Vidal, fue apartado del 'late night' 'Zona Franca' el año pasado por vincular en un gag al electorado de los socialistas catalanes con el nazismo. Y aunque el director de TV3 justificó aquella decisión porque Vidal "había traspasado todos los límites", ahora lo ha rescatado como guionista del espacio 'Tot torna', tal y como ha señalado el semanario 'El Triangle'. Vidal, además, ha compartido recientemente en redes un frase del periodista Ot Bou que reza que los "socialistas impulsan la idiotización de la conversación". Y ello a pesar de que el libro de Estilo de TV3 prohíbe a sus profesionales realizar "manifestaciones públicas" que comprometan la "imparcialidad" de la cadena.

La Constitución, coomparada con la 'sharia'

Por otra parte, 'Tot torna', el programa del cual es guionista y que se puede ver en la plataforma '3cat', supone el regreso a la parrilla catalana de dos populares humoristas alienados con la secesión: Òscar Andreu y Òscar Dalmau. El primero, en concreto, se ha manifestado varias veces contra el PSC y la Constitución, asociando al primero en redes con la "cal viva" de los GAL y a la segunda con la "sharia" islámica.

Pero no han sido los únicos cómicos hostiles al PSC rescatados por el canal. Es el caso de Joel Díaz, fichado hace poco como colaborador del programa 'Col.lapse' y de la nueva temporada de 'Alguna Pregunta Més?'. Díaz se hizo famoso por arrancar cada noche 'Zona Franca' con la frase: "Putas noches y buena España" (juego de palabras con la expresión fetiche de sus humoristas: "Puta España"). Un programa del que dimitió en protesta por el despido de Vidal tras las citadas bromas sobre el "nazismo" del PSC, que enmarcó dentro de la "libertad de expresión". Finalmente, el controvertido Jair Domínguez, que pronosticó que si ganaba las elecciones el PSC "en TV3 ya no se podrá decir la hora en catalán", no solo sigue al frente de 'El Búnquer' en Catalunya Ràdio, sino que tendrá un papel estelar en la radio pública catalana estas Navidades: presentador de las campanadas en Nochevieja.