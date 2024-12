Puigdemont también declara la guerra a Sumar: es "ultraderecha" por criticar el victimismo de los independentistas

Parte del nacionalismo catalán suele atribuir la etiqueta "ultraderecha" a las formaciones críticas con el secesionismo. Ahora, sin embargo, el 'expresident' Carles Puigdemont también ha recurrido a ella para referirse a un miembro de un partido de izquierdas que hasta el momento se había librado del estigma: Sumar. Puigdemont lo ha hecho a raíz de una polémica que ha tenido lugar en la subcomisión por la lucha contra los delitos de odio de la comisión de Igualdad en el Congreso. Allí, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, compareció para denunciar a integrantes del movimiento secesionista que habían sido criminalizados a través del "discurso del odio". Lo que ha sido cuestionado por la diputada de Sumar, Engracia Rivera.

Durante su turno, Rivera ha criticado que Boye se sirviese de la subcomisión para abordar casos que carecen de una "relación directa" con la "problemática del discurso del odio". Y para demostrarlo, ha recordado el "alto nivel de vida" que ha llevado Puigdemont en Bélgica, lo que lo convierte en un ejemplo "poco representativo" de odio sistémico. La comparación ha provocado la indignación de Puigdemont, que no ha dudado en asimilar a Sumar con la extrema derecha en su cuenta de X: "La misma narrativa que la ultraderecha. Les da absolutamente igual que el comité de derechos humanos de Naciones Unidas haya denunciado varias veces la vulneración de derechos fundamentales: si somos catalanes, no somos víctimas y no tenemos derecho a quejarnos".

A continuación, el dirigente fugado a Bélgica ha destacado la contradicción que supone que Sumar solicite "a menudo" la colaboración de Junts. "Si utilizamos su lógica trumpista, quizá sea para mantener el ritmo de vida de los Urtasun, Díaz y compañía, que no parece que les falte de nada", ha indicado. Y ha rematado: "Bien mirado, puede que sea eso".