Puigdemont alerta a Sánchez de que no le "renovará su confianza" si sigue "sometiendo" a Cataluña

Después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hiciese ayer un balance de la legislatura resaltando la "normalización" institucional que ha supuesto su llegada a la Generalitat, el líder de Junts ha lanzado un duro alegato contra el relato del 'president' en su cuenta de X. En él, Carles Puigdemont ha cargado contra el plan desplegado por Illa durante este tiempo, coincidente, a su juicio, con la "propaganda del nacionalismo español". "Un plan que la inmensa mayoría de catalanes no votaron, que es el de pasar página", ha criticado.

Y es que, según el líder neoconvergente, Illa se propone "borrar la historia" catalana y "crear una inventada en la que Cataluña no tiene problemas nacionales" y en la que los catalanes deben "agachar la cabeza" y no reclamar nada a España. "No fuera a ser que cerrasen el grifo", ha ironizado. Acto seguido, también ha lamentado que los socialistas catalanes, a los que ha definido como "constitucionalistas y monárquicos", hayan dado por finalizado el "sufrimiento" del pueblo catalán. "Illa ignora la historia y menosprecia" a millones de catalanes que no piensan como él", ha asegurado.

En consecuencia, Puigdemont ha llamado al independentismo a trabajar para que los constitucionalistas "no lo vuelvan a hacer" —parafraseando la famosa consigna independentista—. "Cataluña es una nación y no vivirá nunca con normalidad mientras padezca los efectos de su dependencia forzada de España. Y ha mantenido que "miles y miles" de personas han vivido una persecución "infame, vergonzosa y antidemocrática" solo per ser independentistas. Tambiéh ha acusado a Illa de fingir que "no poder ocupar tu escaño" o "vivir siete años en el exilio permanentemente amenazado" no tiene consencuencias, en alusion a su situacion personal.

En este sentido, ha recordado que ni Sánchez ni Illa querían una amnistía que los neoconvergentes tuvieron que "arrancarles de sus sucias manos manchadas de represión". Y ha insistido, como ha venido haciendo en las últimas semanas, que no renovará el apoyo a Sánchez si siga "sometiendo" a Cataluña.