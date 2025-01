El programa de la mujer de Puigdemont no regresa a la parrilla tras las amenazas de su marido a Sánchez

La continuidad del programa de la mujer de Puigdemont en la televisión de la Diputación de Barcelona (PSC), en el aire. El espacio 'The Weekly Mag', conducido por Marcela Topor en la Xarxa Audiovisual Local (XAL) y que se estaba emitiendo los fines de semana hasta las pasadas Navidades, no se ha reincorporado aún a la parrilla en 2025. La ausencia del programa —que no se ha emitido durante los tres primeros fines de semana del año— coincide con las amenazas del líder de Junts de hacer caer al Gobierno de Sánchez si éste no accede a someterse a una moción de confianza, decisión que Sánchez ha ido posponiendo en aras de salvaguardar su pacto con los neoconvergentes.

El espacio, que cuenta solo con 12.000 espectadores y por el que Topor cobra 6.000 euros mensuales, empezó emitirse en 2018 en la cadena de la Diputación barcelonesa —gobernada entonces por Junts— pocos meses después de la huida de Puigdemont a Bélgica. Y pese a que en 2019 la Diputación pasó a manos de los socialistas catalanes y el verano pasado Salvador Illa accedió a la presidencia de la Generalitat, el programa se se ha mantenido en antena hasta este diciembre. El único cambio respecto al mandato convergente es que Topor ya no cobra los meses de verano en los que no trabaja —si bien el PSC mantiene ocultos los emolumentos que recibe desde 2020—.

Desde entonces, tal y como cuenta 'El Triangle', en el Perfil del Contratante de la Diputación no ha aparecido aún la contratación del local donde se grababa el magazín. De la misma manera, uno de sus colaboradores, Adam Martín, se despidió de los espectadores en 2024 deseándoles felices fiestas y sentenciando: "Nos vemos en 2025, espero".