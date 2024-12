Illa habla en español durante 10 segundos en el Parlament y el separatismo se le echa encima

Desde que fue investido presidente de la Generalitat, Salvador Illa no había vuelto a expresarse en castellano en el Parlament —sí lo hizo, y con frecuencia, durante la campaña del 12M—. Pero ayer respondió brevemente en castellano a una pregunta formulada en el mismo idioma por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. En total, no fueron más de 10 segundos. Y en su segunda respuesta a Fernández, usó ya de nuevo el catalán. Sin embargo, lo sucinto de su intervención en español —tal vez producto de un lapsus—, no ha impedido que el separatismo haya cargado duramente contra el 'president', al que suelen reprochar su presunto españolismo.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, criticó en X que con su respuesta en castellano Illa pretendía "desnacionalizar sin complejos" Cataluña. Y tras sorprenderse de la "naturalidad" con la que el líder socialista "arrincona el catalán", exclamó: "¡Un Departament de Política Lingüística escaparate no tapa esta vergüenza!". También desde las filas neocovergentes, el diputado Salvador Vergés —que en el pasado se ha referido a los catalanes castellanohablantes como "colonos"— denunció en la misma red: "Hoy, sin manías, otra vez como cuando no era 'president', Illa usa el castellano en el Parlament, porque ellos tienen muy claro que han venido a españolizarnos".

Las formaciones ultra tampoco han desaprovechado la ocasión para arremeter contra Illa. La portavoz de la CUP, Laia Estrada, denunció la contradicción que supone, a su juicio, crear una 'conselleria' de Política Lingüística y luego llegar al extremo de "hablar en castellano" en la cámara catalana. Por su parte, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, afirmó que enviaría una carta a los Reyes Magos para pedirle un presidente que "responda a todas la intervenciones en catalán".

La controversia también se ha reflejado en la prensa secesionista, donde han proliferado las columnas críticas contra Illa. Por ejemplo, Sílvia Barroso, en 'El Mòn' ha mantenido que la intervención del 'president' obedecen a que desea "hacerse perdonar la catalanidad". Por su parte, 'El Nacional' ha lanzado incluso una encuesta a los lectores: "¿Apruebas que Salvador Illa hable en castellano en el Parlament?". El 95% ha respondido negativamente.