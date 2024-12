Adoctrinamiento en TV3: un programa infantil promueve que los escolares no hablen entre ellos en español

La semana pasada, el PSC junto a los partidos separatistas sacó adelante una propuesta que reclamaba extender el veto al castellano al patio, el comedor y las extraescolares. Una iniciativa que ya contemplaba el preacuerdo de investidura alcanzado entre los socialistas y republicanos para la investidura de Salvador Illa. Con ella, se cumple el antiguo sueño nacionalista de que el monolingüismo en catalán no solo abarque el territorio institucional, sino también el privado. Y la televisión autonómica catalana, cuyo sesgo nacionalista es conocido, lleva un tiempo abordando en su programación el plan lingüístico del Ejecutivo en clave positiva. Incluso entre los espectadores infantiles.

Y es que, en la última edición del 'Infok', un informativo de TV3 dirigido a niños, se emitió un reportaje que se hacía eco de un plan a favor de la exclusión del castellano llevado a cabo entre los alumnos de la Escola Pompeu Fabra, un centro público de Lloret de Mar (Gerona). En la pieza, los niños relatan ante la cámara su participación en este programa, que les "invita" a usar incondicionalmente el catalán en sus relaciones con los compañeros, abandonando así su lengua materna —mayoritariamente el castellano, aunque el locutor resalta que allí estudian menores que hablan ruso o árabe—.

La mayor parte de los alumnos cuentan que el reto —supuestamente, decidido por ellos mismos— les costó un enorme esfuerzo. Pero que han acabado adoptando el catalán. "Antes del reto yo me comunicaba en castellano. Y ahora, lo hago con todo el mundo en catalán", relata una niña de 9 años. Otra alumna aclara el 'quid' de la iniciativa: "Si no lo conseguíamos todos, no conseguíamos nada". Con esto objeto, se premiaba a los alumnos que más hacían por evitar el español con una posición más elevada en un 'castell' de distintos colores. Asimismo, una vez que se logró que todos hablasen únicamente en catalán, se les pidió que firmasen el compromiso de ser monolingües durante todo el año. "El año que viene, tendremos que impulsar el reto en todas las clases", desvela otra niña al final de la cinta.

No es la primera vez que este informativo infantil ha sido acusado de adoctrinamiento. Hace un par de años, incluyó una crónica sobre la Diada que arrancaba con una interpretación de 'Els Segadors', de la que se decía: "Ayer nos puso la piel de gallina esta versión de 'Els Segadors', el himno de Cataluña". A continuación, se explicaba que el 11 de septiembre se conmemoraba lo ocurrido en 1714, cuando los "catalanes y catalanas de entonces fueron derrotados en una guerra muy bestia que les hizo perder sus derechos y libertades". Y el año pasado, animaban a los pequeños en otro reportaje a cantar las canciones del patio en catalán, pues las tonadas en castellano "dan un poco de miedo".

Aunque, sin duda, la emisión que más polvareda levantó tuvo lugar a raíz del referéndum de secesión ilegal de 2017. En aquella ocasión, con la sociedad catalana fracturada por el envite independentista, el 'Infok' relataba lo sucedido desde una perspectiva criticada por su parcialidad. Así, los organizadores del referéndum eran presentados bajo una luz heroica, ya que solo deseaban "conocer la opinión de la gente". Mientras, el Gobierno de España era dibujado como un ente represor que prohibía "incluso webs y revistas" independentistas. De la misma manera, de la "policía española" se dice que "agredió" a un gran número de personas frente a unos Mossos que evitaron ejercer la violencia, "por lo que muchos les están agradecidos". Pese a todo, el CAC, el ente regulador de TV3, avaló en su momento la "pluralidad" de la emisión, valorando su esfuerzo por "contextualizar históricamente" los hechos y su posición "contraria a la violencia".