Castilla-La Mancha pide a Madrid que adopte medidas "comunes" para "salvar" a otras comunidades

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha abogado por que Madrid tome medidas "comunes o similares" a las ya tomadas en esta comunidad autónoma, porque son la única "salvación a la transmisión" del coronavirus. "Tiene que haber medidas similares en territorios similares".

Tras las declaraciones del ministro del ramo, Salvador Illa, que ha considerado innecesario un confinamiento perimetral de Madrid, Fernández Sanz, en declaraciones a la Ser, recogidas por Europa Press, no ha reclamado como tal este confinamiento por parte del Gobierno castellano-manchego.

Sí ha apostado por medidas compartidas entre territorios cercanos que se centren más en el ámbito social, las reuniones familiares y la movilidad. "Las reuniones, cuantas menos personas reunidas mejor", ha asegurado.

Se ha referido a que estas medidas "seguramente" Madrid las tiene pensadas, algo que sí se llega a dar, favorecerá mucho a la situación epidemiológica de Castilla-La Mancha.

Centrarse en los datos de la pandemia

Respecto a la expresión "bomba vírica" que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha mencionado este miércoles, Fernández Sanz lo ha calificado como "una manera de expresar" que en la primera oleada de marzo la región fue de "las más castigadas", por la movilidad y la cercanía con la capital. La situación "fue una bomba", según ha expresado el titular sanitario, pero ha pedido "quitarle emoción y hablar de datos objetivos y de incidencia por número de habitantes".

En este punto, ha admitido que la capital "tiene la tasa más alta" de incidencia, hecho que "influye en las regiones vecinas", pero ha argumentado que "es mas difícil de gestionar" por que se trata de una comunidad con una densidad más alta de habitantes.

Tras admitir que Madrid "explica" un porcentaje muy alto de casos en Castilla-La Mancha, ha recordado las recetas expedidas de marzo a julio a ciudadanos madrileños -se han multiplicado por seis- o el aumento de 200 tarjetas sanitarias a ciudadanos madrileños en el Corredor del Henares.

No obstante, ha señalado que son personas que conviven en Castilla-La Mancha, con familiares en esta región, con los que no quieren mantener una relación diferente. "Queremos seguir hermanados". Finalmente, preguntado si la gestión de la capital sería diferente si al mando no estuviera Isabel Díaz Ayuso, Jesús Fernández se ha limitado a decir que "todo el mundo lo hace lo mejor que sabe y puede", pues "Madrid no es fácil".