Tras los botellones masivos y el ambiente festivo con el que miles de jóvenes sin vacunar tomaron esta madrugada las calles de España para celebrar el fin del estado de alarma, el PP ha señalado este domingo hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como principal responsable del descontrol y de un eventual aumento en los contagios por coronavirus.

"Con Sánchez pasamos del estado de alarma al caos; será el responsable si hay otra ola sin que las CCAA tengan la ley de pandemias que llevamos ofreciendo un año", ha afirmado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a través de Twitter.

El líder de los populares, incluso, ha ido un paso más allá y ha afirmado que el presidente del Gobierno "responderá ante la Justicia y una comisión parlamentaria" por lo que el propio casado ha definido como "la peor gestión del mundo" frente a la pandemia del coronavirus.

Y responderá ante la Justicia y una comisión parlamentaria por la peor gestión del mundo, según ha denunciado Oxford pic.twitter.com/8RtsuDXzJX — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 9, 2021

Casado ha acompañado su mensaje en Twitter con un gráfico de barras realizado por la Universidad de Oxford, el que España aparece a la derecha del todo de 40 países analizados, por el resultado que obtiene al sumar las puntuaciones conseguidas en cinco variables: tipo de cambio real efectivo (REER), muertes totales, caída del PIB, incremento de la deuda y cambio de precios del índice MSCI.

La Delegada del Gobierno pide a Ayuso el toque de queda

En tanto, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional que vuelva al toque de queda porque todos los ciudadanos estarían "más seguros", después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido esta madrugada tras finalizar el estado de alarma.

"Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. La que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos", ha trasladado la delegada en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

González ha recordado que la Comunidad ya ha dicho que no está de acuerdo con el toque de queda y que tienen que trabajar bajo lo que determine el Gobierno regional. "Son las comunidades en esta cogobernanza las que tienen que dirigir de acuerdo a las circunstancias de cada comunidad", ha sostenido.

A su juicio, no haría falta que el Gobierno de España estipulara medidas comunes, porque aquellas comunidades que quieren "ser responsables y tomar medidas y afrontar la situación sanitaria con seguridad lo tienen en su mano".