Casado plantea al Gobierno eximir a las mascarillas del IVA por ser “material de protección indispensable”

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Casado fue preguntado por las informaciones que apuntan que el Gobierno estaría trabajando para cerrar el pacto sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (PGE) antes del Día de la Constitución.

“Nosotros no tenemos nada que decir, no sé qué información ha salido y por parte de quién en el Gobierno. Me imagino que no fue suficiente con las mascarillas ayer como cortina de humo para ocultar este debate presupuestario después de haber negado durante seis meses la bajada del IVA”, respondió el líder de la oposición.

Así las cosas, aprovechó para sugerir que “ya que lo bajan al 4%”, pongan directamente a 0% el IVA de las mascarillas. “Es un material de protección indispensable” contra el coronavirus, “tal y como nosotros venimos pidiendo desde marzo”, recalcó el presidente de los populares.

También sobre la realización de pruebas PCR a los turistas provenientes de países de riesgo Casado consideró que el Gobierno “llega tarde y mal” y “sólo acierta cuando rectifica”. “La realidad se ha ido imponiendo y al final ocho meses después hacen lo que tenían que haber hecho hace ya muchos meses”.

“Por desgracia, habría que ver cuántas muertes se hubieran evitado si las mascarillas hubieran sido obligatorias en marzo y se hubiera apostado por los test masivos y las PCR en Barajas”, remachó el presidente del PP.

CGPJ

En concreto, tras estimar el líder de la oposición que el Gobierno lanza también con el CGPJ “una cortina de humo para ocultar este debate presupuestario”, fuentes de la dirección del PP explicaron que “por ahora no hay ninguna novedad” y explicitaron que Sánchez y Casado no hablan directamente sobre este tema desde su última reunión en La Moncloa el pasado 2 de septiembre.

En Génova insisten en que sus requisitos son “claros” y “los de siempre” y que en primer término pasan por la retirada -que no congelación- de la propuesta para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que registraron los partidos del gobierno en el Congreso de los Diputados. También reclaman que Podemos quede al margen del proceso y un compromiso para avanzar hacia la “despolitización”.

“Nuestras condiciones siguen ahí”, recalcan desde Génova, aunque sí existe la interlocución habitual entre el consejero popular Enrique López y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.