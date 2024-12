La Casa Real se vuelca en la reconstrucción de Valencia con un plan especial a través de la Fundación Princesa de Girona

Casa Real se volcará con los pueblos afectados por la DANA a través de las Fundación Princesa de Girona, cuya presidenta es Leonor de Borbón. Una decisión tomada en este jueves en el patronato presidido por los Reyes Felipe VI y Doña Letizia y que llevará a cabo una serie de planteamientos para la reconstrucción de las zonas destruidas por la catástrofe. Una visión, como han presentado desde la organización, más a medio y largo plazo que en la resolución de la emergencia.

Su objetivo es ayudar a las zonas afectadas a través de su programa de talento joven, el extracto social en el que se centra la fundación desde su nacimiento. Unas ayudas específicas que no diluirán los proyectos que la Fundación lleva desplegando todos estos años. "No venimos a sustituir a nadie, sino a complementar", señala el director general de la Fundación, Salvador Tasqué, quien ha añadido que este proyecto nació hace pocas semanas y en él han participado más de 100 personas. Principalmente, la fundación ha desplegado un voluntariado con más de 10.000 jóvenes que, además de ayudar a los afectados, han realizado un proceso de "escucha activa" para conocer de primera mano las necesidades futuras de estos pueblos valencianos.

Este proceso de escucha se ha hecho también en centros educativos, algo que, como reconocen los propios profesores, es algo que no había hecho nadie hasta la fecha. Desde la Fundación señalan que los afectados no hablan ya de la emergencia, sino de ciertos temores al futuro: desde "no caer en el olvido".

Con sus planes, la Fundación quiere poner el foco en la juventud, ya que hay 92 centros educativos afectados y 69.000 jóvenes y adolescentes. En el proceso de escucha, se han hecho 105 diseños de plan, 74 contactos con agentes del territorio, 88 entrevistas con personas afectadas. Para ello contarán con otras ONG amigas, como Hogar Betania, que desplegará efectivos en la zona para luchar contra la exclusión social de los afectados. Su directora, Begoña Arana, se encargará de dirigir un equipo que ayude de manera psicológica a los jóvenes afectados y además, de ayudar a todo aquel que después de la tragedia sufra una situación de pobreza. Una situación que no se resolverá "en 12 meses", de modo que esta ONG pretende hacer trabajo de campo en las zonas afectadas por la DANA durante mucho más tiempo.

La fundación también tiene otras iniciativas centradas en educación, emprendimiento o recuperación cultural con el objetivo de que hacer que se noten menos los 2.600 millones de euros en pérdidas acumulados durante la catástrofe.

La Fundación continúa su crecimiento

La Fundación Princesa de Girona no se centrará en exclusiva en lo sucedido en Valencia, sino que continuará su labor social enfocada en los jóvenes. Por ejemplo, estiman que el Tour del Talento que realiza la organización de manera anual tendrá todavía más gente y que se incentivará todavía más el programa de becas al talento: 1,5 millones de euros para cubrir el 70% de los costes académicos de un grupo seleccionado de jóvenes.

Además, la Fundación estrena el Galardón Princesa de Girona a los valores jóvenes, que no premiará los hitos deportivos sino a aquellos que promuevan valores positivos para la gente joven. Será un premio más de los muchos que otorga ya la Fundación en relación con los jóvenes. Por otro lado, se ha anunciado que la entrega de premios Princesa de Girona se celebrarán en Barcelona, no en Girona, debido a que la Princesa Leonor se embarcará en el Juan Sebastián Elcano hasta finales de junio, haciendo un total de 140 días de instrucción. De ahí que hayan querido adaptarse a las necesidades de Leonor de Borbón y poner los premios en la capital catalana.

Otro de los puntos que destacan desde la Fundación es que Salvador Illa ha aceptado ocupar el puesto de vicepresidente de honor, un título que se entrega a los presidentes de la Generalitat. Será el primero que ostente el cargo, ya que Pere Aragonés rechazó el cargo cuando se le ofreció, quedando desierto.