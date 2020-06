EH Bildu asegura que el Gobierno miente sobre la retirada de medallas a 'Billy el Niño'

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el 13 de mayo que el Ejecutivo iba a acometer "una rectificación" para retirar "post mortem" todas las medallas que recibió el policía franquista Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', fallecido a los 73 años. Pero EH Bildu asegura ahora que eso no es así.

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha publicado en Twitter este martes la respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno al respecto: "En relación con la información interesada, se señala que no hay un procedimiento administrativo en el que se haya solicitado formalmente la emisión de un informe sobre el particular".

"No habiendo ningún acuerdo sobre la revocación de las condecoraciones del Sr. González Pacheco, por lo que no existen informes, notas, borradores o cualquier otro documento informal que haya podido servir de fundamento a una decisión que, como se ha dicho, por el momento no existe", detalla la respuesta del Ejecutivo con fecha del 1 de junio.

Con esto, el propio Iñarritu se pregunta en el mensaje que ha publicado en Twitter si el Gobierno de Pedro Sánchez miente al respecto.

El Gobierno miente, según EH Bildu

"Cuando falleció el torturador 'Billy el Niño', dijeron que “Interior tenía un plan desde hace meses para quitarle las medallas”. Hoy la respuesta del Gobierno deja claro que no hay nada de eso. ¿Mintieron?", indica el diputado de EH Bildu.