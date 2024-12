Begoña Gómez intenta borrar el rastro de la empresa que usó para hacer negocio con el nombre de la UCM

Begoña Gómez ha sostenido este miércoles que registró las marcas de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su nombre porque eran una idea suya pero que lo hizo para la Complutense, sin ánimo de lucro y para que no pudieran utilizarlas otros. Ésta ha sido su estrategia de defensa en las que han sido sus primeras declaraciones ante el juez Peinado en respuesta sólo a preguntas de su abogado. Sin embargo, esta línea defensiva oculta que la mujer del presidente del Gobierno creó una empresa con el nombre de la Cátedra de la Universidad y de la plataforma en la que ofrecía el software que crearon Telefónica, Indra y Google gratis para la UCM y con un coste de 150.000 euros, Transforma TSC. El registro de una sociedad es ya una declaración de intenciones sobre el deseo de hacer negocio, un objetivo que además las escrituras en el Registro Mercantil dejan claro, como ha desvelado Vozpópuli.

Transforma TSC ha cumplido un año y sigue sin corregir sus cuentas. Vozpópuli desveló el pasado septiembre que la empresa presentó, con retraso, cuentas "defectuosas" al Registro Mercantil. Gómez, que controla el 100% de las acciones, tiene hasta el 31 de diciembre para corregir las cuentas, que figuran como no presentadas. "Si no arregla los defectos", se producirá lo que se denomina "cierre de hoja registral", el bloqueo de la sociedad, que se comunicará a otros organismos. Este periódico ha comprobado que este miércoles no las había presentado.

No hacerlo puede acarrear sanciones, empeora la opinión de crédito de los informes de solvencia y llama la atención que sea el caso de la mujer del presidente del Gobierno. Especialmente por estar imputada, ya que en un proceso judicial, esta contingencia es tenida en cuenta, y más cuando se la investiga por apropiación indebida e intrusismo en una causa en la que la creación y las actividades de esta sociedad tienen especial relevancia. Sin embargo, en su caso el que la sociedad se diluya es un escudo en una causa en la que se la investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Gómez presentó las cuentas defectuosas con retraso, el 5 de agosto, aunque constan como entregadas el 5 de septiembre, según trasladan funcionarios del Registro Mercantil de Madrid a Vozpópuli tras calificarlas.Fuentes jurídicas explican que la devolución de cuentas es infrecuente y que si se produjera el cierre de hoja registral supondría una "mancha".

Las cuentas han de formularse en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social y aprobarse por la Junta General dentro de los seis primeros meses contados a partir del cierre del ejercicio, es decir, antes del 30 de junio. El plazo de presentación es dentro del mes siguiente a la aprobación, plazo que vence el 31 de julio.

El Registro no sanciona pero sí puede hacerlo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (ICAC), que depende del Ministerio de Economía. Los Reales Decretos 1/2010 y 2/2021 desarrollan el régimen sancionador, que indica que el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, las cuentas anuales, dará lugar a una multa por importe de entre 1.200 y 60.000 euros.

Esta última norma vincula las sanciones a las declaraciones presentadas ante la Administración Tributaria, que la sociedad de Gómez debe haber hecho entre el 1 y el 25 de julio. Este periódico ha informado de que Gómez debería haber tributado en Donaciones por apropiarse de un software que hicieron gratis Telefónica, Indra y Google para la UCM y cuyo desarrollo costó al menos 150.000 euros. El impuesto compete a la Comunidad de Madrid.

Un año de la sociedad y dos de la web

El 21 de noviembre de 2023, Begoña Gómez constituyó la sociedad Transforma TSC SL, de la que es administradora única. El 20 de septiembre de 2022 la mujer de Sánchez había registrado el nombre de dominio de la web Transformatsc.org, en la que ofrecía la plataforma con el software. La persona física que registró el dominio transformatsc.org quedó en el anonimato, pero se reveló que es Begoña Gómez porque cuando registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la marca TSC Transforma Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental el 10 de octubre de 2022 a su nombre registró junto con esta marca el dominio transformatsc.org.

Entre los pasados 26 y 30 de septiembre la web desapareció. El 29 Gómez fue imputada por apropiación indebida del software.

Gómez ha registrado dos marcas relacionadas con la UCM a su nombre: una con la denominación de la Cátedra de la UCM, Transforma TSC -registrada en marzo de 2020, ocho meses antes de que se presentara la Cátedra- , la misma que la de su empresa, y una segunda con el nombre de Plataforma Transforma TSC, que ofrecía en la citada web contenidos de la Cátedra y el software.

Lo que no ha registrado a su nombre o al de su empresa es el software, como ha comprobado Vozpópuli en el Registro de la Propiedad Intelectual. No es habitual hacerlo, pero el software puede registrarse como obra en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre de una persona física o jurídica. Sí cabe otra manera de registrar el software en depósito notarial del código fuente, lo que no es público y sólo puede averiguar el juez.

La estrategia de defensa de Gómez parece ser la de borrar rastro y asegurar que el software no estaba acabado o incluso que no existía. Vozpópuli ha desvelado cómo a finales de febrero de 2022 la plataforma que lo ofrecía ya estaba lista y la Cátedra sopesaba presentarla a pymes.