Arrimadas critica que Iglesias se aferre al sillón y que Sánchez tape la corrupción de Podemos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se aferre al sillón tras la decisión de la Audiencia Nacional de pedir al Tribunal Supremo que le investigue por el 'caso Dina' y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tape la corrupción de Podemos" cuando el país vive una situación "tan mala" por culpa del coronavirus.

Pregunta en el programa Espejo Público de Antena 3 si Cs pedía la dimisión de Iglesias tras el auto del juez Manuel García Castellón, Arrimadas ha indicado que si se tiene en cuenta todo lo que ha dicho en el pasado, el líder de Podemos "debería ser el primero en ponerse el listón".

"No tengo muchas esperanzas" de que dimita, ha confesado la líder de la formación liberal, "porque ya vimos todo lo que ha hecho: habla de que no se pueden hacer comentarios obscenos porque es machismo y luego es el primero. Decía que no se podía vivir siendo político en un chalé y el ‘chaletaco’ que tienen es impresionante. La incoherencia pura".

Arrimadas ha censurado que los socios de gobierno se preocupen más en ver "cómo atacar al Rey", cómo repartirse los jueces -en referencia a la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- o como defender "a un señor (Iglesias) que era el primero que defendía que había que dimitir cuando alguien decía que era un corrupto y sigue ahí aferrado" al puesto de vicepresidente segundo.

La presidenta de Cs ha admitido que lo que más le duele es que la situación política en España sea así de "lamentable" ya que se está dando una imagen "muy mala cuando tenemos un reto histórico sin precedentes".

En este sentido, ha recordado a Sánchez que está pendientes de enviar a Bruselas en diez días un documento de reformas del que la semana pasado no explicó sus detalles en sede parlamentaria. Es más, ha advertido que el plan presentado ayer en La Moncloa "no fue tal, sino unas líneas muy genéricas" en las que no se contempla "ningún tipo de reforma".

"Necesitamos hacer unos Presupuestos que canalice la ayuda europea y lo que tenemos es un Gobierno que está hablando todo el día de Franco, que tapa la corrupción de Podemos o te justifica que el vicepresidente no esté imputado. Todo ello porque está aforado", ha constatado Arrimadas.

Situación "desesperante"

Al hilo de ello, ha hecho hincapié en que su partido es el único que defiende su oposición a los aforamientos, que los grupos parlamentarios se repartan los jueces o que se investigue la corrupción de un lado y del otro. "Es desesperante. Pero como la situación es tan mala, estamos intentando ayudar porque si no vamos a tener unos próximos años nefastos en España", ha insistido.

Arrimadas ha enfatizado en que los partidos deben dejar "las discrepancias a un lado" ahora que Europa está mirando "el remedio, la solución, la reforma" que necesita España ante la crisis económica. "Lo que nos viene es muy gordo. (...) Separemos los pactos y los socios con lo que es la responsabilidad puntual en este momento. Me da igual de quien esté gobernando en cada lugar", ha concluido.