Pablo Iglesias rechaza dimitir por el 'caso Dina' y se siente perseguido por sus ideas

El vicepresidente segundo del Gobierno,Pablo Iglesias, rechaza dimitir tras la petición de imputación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al Tribunal Supremo por denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos en el 'caso Dina'. "No voy a dimitir ni como simple hipótesis", ha dicho al respecto.

En una entrevista en el programa 'El món de RAC 1', el líder de Unidas Podemos ha señalado que "todo el mundo sabe qué dijo el juez y qué dirá el Supremo", para, asimismo, asegurar que se siente perseguido por sus ideas. El dirigente 'morado' afirma que su imputación "sería una vulneración del Derecho sin comparación". "En este país todavía no se ha condenado ni imputado nadie por sus ideas", ha añadido.

"Estamos hablando de un caso de espionaje en el que las cloacas del Estado me investigaron ilegalmente", ha continuado el vicepresidente segundo defendiendo que este hecho está "acreditado judicialmente".

Iglesias no ha titubeado al asegurar que si se está viendo involucrado en el 'caso Dina' es, como ha reiterado en varias ocasiones, por una operación de las cloacas del Estado. "Es demasiado evidente lo que ha pasado con las cloacas para evitar que pudiéramos entrar en el gobierno", ha espetado tan solo horas después de conocerse la petición del magistrado.

Qué casualidad que el juez del 'caso Dina' sea el mismo que lleva el 'caso Kitchen' y el 'caso Corinna'. Sacad conclusiones", ha dicho Iglesias

"No nos imputarán"

Asimismo, el 'morado' se ha mostrado convencido de que, aunque el juez Castellón haya pedido su imputación, finalmente el Alto Tribunal no lo hará. "No pasará que nos imputen, sería una vulneración de derechos", ha aseverado. Así, tal y como asegura el político, no "conciben" que se les "pueda imputar" por los hechos.

No solo ha achacado la decisión del juez a sus ideas, sino que ha acusado directamente a la oposición de querer hacer "caer el gobierno" de coalición. "La derecha hará todo lo posible", ha señalado. "Dicen que nos financian dictadores terribles y se está normalizando la mentira como un instrumento político", ha añadido.

Según Iglesias, "estas mentiras perjudican la calidad de la democracia" y "la derecha sabe que con medios democráticos no hará caer el gobierno". Por tanto, según el político, la oposición está "jugando a cosas peligrosas".

Por otro lado, el líder del partido 'morado', ha recuperado la figura del excomisario José Manuel Villarejo para asegurar que "es un suministrador de basura para los medios de comunicación". "No da información, fabrica basura para sicarios mediáticos", ha dicho.

A nadie le puede sorprender que el Ayuntamiento [de Barcelona] y el Govern [de Cataluña] no quieran recibir al Rey", asegura

El 'caso Dina' tiene origen en una pieza separada, 'Dina', de la 'operación Tándem', que encarceló al comisario jubilado en noviembre de 2017 y en la que se encontraron archivos que parecían provenir del dispositivo presuntamente robado a Dina Bousselham.

Respalda a Ada Colau

Por otro lado, Iglesias ha aprovechado para respaldar la decisión de la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, de no asistir a los actos protocolarios en los que participe el rey Felipe VI en su visita a Barcelona este viernes para la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week (BNEW).

El vicepresidente segundo ha dicho que "a nadie le puede sorprender que el Ayuntamiento [de Barcelona] y el Govern [de Cataluña] no quieran recibir al Rey". "La monarquía está más en peligro por culpa de la derecha que la izquierda", ha dicho.

Asimismo, se ha desmarcado de la decisión del Ejecutivo de vetar la presencia del monarca en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona el pasado día 25, a pesar de haber lanzado duras críticas contra el jefe del Estado tras llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para trasladarle que le habría gustado asistir.

Me parece un escándalo que Sànchez y Cuixart estén en prisión", ha reiterado, para continuar afirmando que inhabilitar a Torra por "colocar una pancarta" no le parece "sensato"

Tanto Iglesias como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusaron al Rey de "maniobrar contra el Gobierno". "Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado (...) La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado", escribía entonces Iglesias en un tuit.

Este jueves, sin embargo, ha preferido mantenerse al margen sobre la decisión de Moncloa afirmado que no le corresponde a él "decir por qué" no fue el monarca al reparto de despachos a los jueces.

"Mensaje de apoyo" de Puigdemont

Finalmente, Iglesias ha lanzado un guiño a los partidos independentistas, el recientemente inhabilitado expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y a algunos de los presos del 'procés'.

"Me parece un escándalo que [Jordi] Sànchez y [Jordi] Cuixart estén en prisión", ha reiterado a la para que ha asegurado que, aunque no le corresponde a él juzgar "lo que hacen los jueces", "colocar una pancarta" no le parece motivo suficiente y "sensato" para inhabilitar a un presidente. Asimismo, Iglesias ha comentado que, tras conocerse la petición del juez, el expresident Carles Puigdemont le envió "un mensaje de apoyo".