Anuncio Lotería de Navidad 2020: La solidaridad de dos vecinas frente al coronavirus protagoniza el spot

Loterías y Apuestas del Estado ha presentado este jueves 12 de noviembre su nuevo spot navideño que inicia la cuenta atrás hasta el sorteo del próximo 22 de diciembre, día del Gordo de Navidad. La campaña bautizada como "Compartir como siempre, compartir como nunca".

El anuncio del Gordo de Navidad de este año repasa cómo el sorteo ha acompañado a los españoles en los últimos dos siglos. El spot comienza con un padre despidiéndose de su hijo en una estación de tren antigua y hace un repaso a lo largo de las décadas. En el spot vemos a un emigrante español en una fábrica alemana, una joven en una oficina con los primeros ordenadores, y un cameo del 'calvo' de Navidad que aparece en una televisión.

La última historia es la de dos vecinas de edificio, la mayor de ellas le ha dejado un décimo del sorteo en la puerta y le agradece con una carta la compañía que le ha hecho durante los meses de la pandemia. "Marina quería compartir este décimo contigo, este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola", le dice en la misiva.

Guardando las distancias, la joven agradece el gesto. El anuncio de la Lotería de Navidad termina con el lema: "Compartir como siempre, compartir como nunca".

2.408 millones de euros en premios en 2020

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 repartirá este año 2.408 millones de euros en premios entre los 172 millones de décimos emitidos, divididos en 172 series de 100.000 billetes, dividido cada uno en 10 décimos.

El Gordo de Navidad volverá a repartir 4 millones de euros a la serie, es decir 400.000 euros por décimo. El segundo premio, de 1.250.000 euros por serie, 125.000 por décimo, y el tercero, de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado.

Los cuatro vídeos del año 2019

Hace un año, la campaña publicitaría la protagonizaron cuatro anuncios que tenían como hilo conductor la ilusión de compartir el décimo con seres queridos. En uno de ellos se contaba la historia de 'Pilar y Félix' exnuera y exsuegro, respectivamente que comparten un décimo: "Este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mi sigues siendo de la familia". Un gesto que hace llorar de emoción a la exmujer de su hijo.

En otro anuncio, el de 'Carmen y Víctor', mostraba a un celador que ve desanimada a una de sus pacientes por su estado de salud y va en busca del décimo del hospital que tenía ya guardado para compartirlo con ella. El hombre le anima y da esperanza con un emotivo mensaje: "Tú solo piensa en una cosa, ¿vale?, qué vas a hacer con el premio cuando salgas de aquí, porque vas a salir de aquí, lo sabes". El décimo consigue su cometido y alegra a la enferma que confiesa que "siempre he querido ir a Japón" y añade, ilusionada: "Me voy a poner fina de makis".

También es protagonista de otro de los vídeos, el de 'Emilio y Gloria', un hombre que acaba de jubilarse y al que le cuesta dejar de trabajar en su empresa familiar. Su hija, que es la nueva gerente, le regala un décimo muy especial: los números con la fecha del día que creó la empresa.

En el último de los vídeos, el de 'Ramón y José', vemos a un suegro reacio con su nuevo yerno y al que excluye de regalarle un décimo como sí hace con sus hijas y su otro yerno. Antes de que el hombre reparta los décimos, el joven se adelanta y dice que cuando fue a comprar un décimo para sus padres se acordó de ellos y les compró otro. En ese momento, el suegro se percata de lo mal que va a quedar y se esconde debajo de la mesa para añadir el nombre del novio de su hija en uno de los sobres que contiene el décimo.

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2018

En 2018, el spot del sorteo extraordinario contaba la historia de Juan, un cerrajero que se daba cuenta en un bar que le había tocado El Gordo. Una historia que, emulando el día de la marmota, sucedía una y otra vez.

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2018 estuvo dirigido por el cineasta Javier Ruíz Caldera, director de películas como 'Promoción Fantasma' o 'Tres bodas de más'.