El respaldo a Juan Espadas se resquebraja a la espera de una candidatura alternativa en el PSOE andaluz

IS es una división interna con representación provincial que no forma parte de la dirección del partido, pero que en la actualidad, viene replicando el discurso con el que Juan Espadas encara el próximo Comité Regional de febrero del que saldrá la nueva ejecutiva del partido que aspira a recuperar la Junta de Andalucía.

IS es el primer grupo interno que se muestra a favor de Espadas a través de un comunicado, sin embargo, no es una postura unánime y desde la provincia de Málaga, rechazan esta manifestación. Una escisión dentro de la escisión de la izquierda. A nivel oficial, hasta ahora, tres direcciones provinciales -Cádiz, Córdoba y Jaén- se han mostrado favorables al cambio.

Divisiones dentro de las divisiones

El documento hecho público por IS Andalucía se centra en señalar la herencia recibida de la anterior administración socialista, apunta a Susana Díaz que perdió elecciones y "tardó tres años en despertar de lo que había pasado, que no fue otra cosa que con los peores resultados de su historia el PP gobernaría Andalucía porque sumaba con CS y con Vox”, legado un PSOE “dividido y con jirones” a Juan Espadas, quien batió a Díaz en las últimas primarias.

Según la sección malagueña, este segundo apoyo explícito de la IS a Espadas se ha realizado “sin contar con el voto de las bases de muchos militantes” y reiteran que " no tenemos nada que ver con esa declaración de apoyo personal , ya que no se nos ha consultado ni sometido a votación”.

Ajustes de cuentas con el pasado

Desde IS recalcan que, en el PSOE susanista, nunca hubo análisis ni autocrítica por la pérdida de la Junta tras casi cuatro décadas, ni tampoco por la pérdida de un millón de votos en las elecciones de 2019. Sin embargo, IS obvia que Susana Díaz obtuvo más escaños que la actual ejecutiva de Espadas.

Sobre el presente, IS asume el discurso de Espadas, que asumió la portavocía de un Senado en minoría socialista para tratar de “tener foco”, argumentando que los medios de comunicación están condicionados por la Junta. Ahora, IS señala que el “control de los medios escritos, digitales y audiovisuales por parte del gobierno de la Junta” estaría detrás de las nuevas voces críticas que emergen contra Espadas, una “campaña” que, siempre según IS, “consiste en explotar al máximo, amplificando voces discrepantes que no representan a la mayoría de los militantes ni del partido”.