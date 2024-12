Navidades sin gambas ni cigalas por la amenaza de huelga indefinida desde los puertos andaluces 

Por este motivo, la pesca que esta flota lleva a las lonjas no está asegurada. Productos como las gambas, las cigalas, la merluza, el rape, el gallo o el calamar podrían no llegar a nuestras mesas. En Andalucía, todo el trasiego habitual en fin de año se va a ver interrumpido por el amarre indefinido de las embarcaciones.

Desde los puertos anuncian que las embarcaciones de Almería, Garrucha, Carboneras y Adra y del resto de Andalucía no quieren salir a faenar en el inicio de 2025. El sector propone un amarre de la flota indefinido y proponen empezar el día 1, “pero que un puerto en Almería amarre y no salga a faenar no va a cambiar nada, por eso es una propuesta que hacemos llegar al resto de la flota de arrastre de España desde Andalucía”, afirma a Voz Pópuli José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras.