Montero asume que tendrá que "unir" a un PSOE andaluz desmoralizado por las derrotas

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, inicia desde este miércoles el camino para liderar el partido socialista en Andalucía, en cuyo ejecutivo autonómico -al que llegó como independiente- ya ejerció como consejera con varios presidentes. Lo ha hecho en un acto con militantes de Sevilla, un día después de que el todavía secretario general, Juan Espadas, anunciara que no optaría a la reelección para que el PSOE cuente con "un revulsivo" y para que haya una candidatura "ganadora" a las próximas elecciones andaluzas.



"Esta es Andalucía para mí, el lugar al que no vuelvo porque nunca me marché", aseguró Montero ante una abarrotada sala en un hotel de Sevilla, donde el evento tuvo que trasladarse debido a la alta asistencia de militantes. "Siempre trabajé para Andalucía y sigo trabajando para y por esta tierra", añadió Montero, recibiendo así la ovación de los asistentes.

Reconocimiento a Juan Espadas y autocrítica al PP