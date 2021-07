Ciudadanos ha entrado en una nueva etapa parlamentaria en Andalucía. A los recientes cambios de portavoces se ha sumado, este miércoles, el derroche de elogios dirigidos hacia el principal socio parlamentario de PP y Cs, Vox, por parte del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, a su vez coordinador regional de Ciudadanos y persona sobre el que Inés Arrimadas ha depositado todo su apoyo para repetir como candidato en las próximas elecciones autonómicas.

“Será socio prioritario todo aquel que arrime el hombro, pero el único que ha arrimado el hombro ha sido Vox, esta es la realidad. Sin ellos no se hubieran aprobado tres Presupuestos, ni la ley de lucha contra el fraude y los decretos par ayudar a los empresarios". Marín no ha podido ser más claro, en rueda de prensa, al ser preguntado sobre Vox como socio prioritario, frente al PSOE, y ha aprovechado para pedir a Juan Espadas que demuestre su nuevo talante "con hechos".

Marín no acaba de fiarse de la política de "mano tendida" del nuevo PSOE de Juan Espadas, a quien acusa de "ponerse de perfil". Espera que "no sea como la mano tendida de Susana Díaz, que la enseñaba y luego la retiraba", ha criticado durante la comparecencia que ha mantenido junto a la nueva portavoz parlamentaria de Cs, Teresa Pardo. La diputada malagueña sustituye a Sergio Romero, abiertamente enfrentado a Marín, al igual que el también relevado de la portavocía adjunta, Fran Carrillo. Este último muy cercano a Fran Hervías (exsecretario de Organización de Cs ahora en el PP), aunque el diputado andaluz lo niega.

Marín ha recordado que fueron "el PSOE-A y Adelante Andalucía" las fuerzas políticas "que rodearon este Parlamento antes de que hubiera un gobierno" de PP y Cs, "diciendo que íbamos a retroceder 30 años en políticas de bienestar y de igualdad". Ahora, ha añadido el vicepresidente, "deberían venir hoy aquí y pedir disculpas", ha dicho Juan Marín, que en esa línea ha indicado que "ojalá" pudiera creerse la oferta de diálogo de Espadas –trasladada este martes en Canal Sur– para acordar con la Junta asuntos importantes para la comunidad y para garantizar la "estabilidad institucional"

Por el momento no hay reacción oficial de Vox en Andalucía. No obstante, fuentes de dicho partido político, consultas por Vozpópuli, enmarcan las declaraciones de Marín en la delicada situación por la que atraviesa la formación naranja. Interpretan que el vicepresidente pretende amarrar acuerdos a izquierda y derecha para mantener la estabilidad parlamentaria del Gobierno andaluz, hasta ahora sólo lograda por la citada formación opositora.

En otro orden de asuntos, el máximo responsable regional de Cs ha declinado posicionarse sobre la votación de la Asamblea de Ceuta, con la declaración de persona non grata para Santiago Abascal. Ni siquiera al ser preguntado sobre la postura de Begoña Villacís, que ha asegurado no compartir tal posición, Marín ha entrado a valorar el episodio: "Yo siempre he sido partidario de encapsular el Gobierno andaluz del ruido que hay", en el resto de la política nacional, así como de "los intereses partidistas". Se trata de un argumento para no entrar en un asunto especialmente espinoso para Cs y PP en Andalucía. Todo ello tras el doble frente abierto por Vox contra los populares que lidera Juanma Moreno.

Fuentes cercanas al presidente de la Junta de Andalucía han concretado a Vozpópuli que, desde el Ejecutivo autonómico, están "intentando reconducir la situación" para volver al consenso y el diálogo habitual que siempre ha existido con la considerada "tercera pata" del llamado 'gobierno del cambio' del centroderecha andaluz.

Marín ha agregado que el PSOE-A de hoy es "el PSOE de (Pedro) Sánchez", y ha señalado que, "cuando escuche a Juan Espadas decirle a Sánchez y (María Jesús) Montero que ponga en marcha el acuerdo" para la reforma de la Ley de Financiación autonómica que se adoptó la pasada legislatura en el Pleno del Parlamento andaluz, "podré empezar a creerme que van en la dirección correcta" los socialistas andaluces, o cuando el PSOE-A pueda "apoyar" la nueva Ley del Suelo que impulsa la Junta y que "reclaman los propios alcaldes socialistas", según ha abundado.

Presupuestos para 2022 frente al vaticino de Vox sobre elecciones en enero

Especialmente llamativa ha sido la confianza, mostrada este miércoles por Juan Marín, sobre la viabilidad de sacar adelante los Presupuestos de 2022. Sus buenos augurios para "ponerlos en marcha, y probarlos antes de final de año", contrastan con la predicción de Vox avanzada este martes por este medio digital. La diputada nacional Macarena Olona predijo elecciones autonómicas, por tanto un adelanto electoral, para enero de 2022.

"Queremos seguir cumpliendo y poner en marcha los Presupuestos del 2022, aunque otras fuerzas políticas están en elecciones y ya veremos su disponibilidad", ha dicho Marín este miércoles, en clara alusión de Vox, antes de insistir en la idea de que "no habrá elecciones" anticipadas y "se agotará la legislatura" en Andalucía.

Las fuentes cercanas a Abascal consultadas aseguran que el estudiado cálculo de Olona parte de la premisa de que "el próximo Presupuesto de la Junta de Andalucía no se va a aprobar", porque, obviamente, Vox no será el socio parlamentario que ha permitido hasta ahora sacar tres ejercicios adelante, indican. Están convencidos, además, de que el PSOE de Juan Espadas no llegará tan lejos como para convertirse, en tal tesitura, en "muleta del Partido Popular y Ciudadanos", dan por hecho.

Las fuentes citadas se han encargado también de aclarar, a este medio digital, que el cálculo de Olona "nada tiene que ver con la LISTA", en alusión a la nueva ley andaluza del suelo. Y es que, desde Vox, aseguran que, en contra de lo que se dijo sobre que esta ley estaría aprobada a 31 de diciembre, "nuestra previsión es que esté en marcha en noviembre", sentencian.