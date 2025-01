El PP-A acusa a Montero de usar Haciendo "como herramienta política" ante su posible candidatura para el PSOE-A

El vicesecretario general del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este sábado que la vicepresidenta del Gobierno central y ministra socialista de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, está usando su ministerio "como herramienta política para allanar su previsible candidatura en el PSOE andaluz"; considerando que está "moviendo del sillón" al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que aspira a revalidar el cargo en el nuevo procedimiento orgánico de los socialistas andaluces.

En una visita a Almería, Fernández Pacheco ha defendido que el PP es "absolutamente respetuoso" con los procesos orgánicos del resto de partidos, avisando al mismo tiempo de que "el PSOE de Andalucía vive descabezado, pendiente de cuitas internas que sólo interesan" a los socialistas "y que se despejarán, al menos en parte, el próximo día 7", cuando el PSOE-A abrirá el plazo de presentación de precandidaturas a su Secretaría General, el primer gran hito del calendario de su proceso congresual, que culminará con el XV Congreso Regional en Armilla (Granada) los días 22 y 23 del próximo mes, pesando las aspiraciones de Juan Espadas a revalidar el liderazgo frente a las diferentes voces críticas de su propia organización regional.

En ese marco de "crisis interna" del PSOE-A, Fernández-Pacheco ha considerado que "el futuro de la oposición en Andalucía parece cada vez más ligado a la figura de María Jesús Montero, quien lleva tiempo liderando la confrontación con el Gobierno andaluz" del popular Juanma Moreno. "Ella es la que está moviéndole el sillón a Espadas y quien realmente está marcando la línea de oposición en el PSOE andaluz", ha afirmado.

Es más, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno de estar "utilizando el Ministerio de Hacienda como herramienta política para intentar confrontar en Andalucía, para ganar alcaldías, para desgastar al Gobierno andaluz y para allanar el camino de su previsible candidatura en el PSOE andaluz".

La moción de censura en Jaén

Al hilo, ha mencionado la reciente moción de censura de Jaén, toda vez que las elecciones municipales de 2023 se saldaron en Jaén con el PSOE de nuevo como fuerza más votada pero empatando a once concejales con el PP, por tres de Jaén Merece Más y dos de Vox; tras lo cual el PSOE perdió la Alcaldía al promover el PP y Jaén Merece Más un pacto para un gobierno conjunto que superase la mayoría simple del PSOE.

No obstante, tras un año y medio de gobierno conjunto, ha pesado una moción de censura impulsada por el PSOE y Jaén Merece Más, partido que ha roto su acuerdo con el PP avisando de supuestos incumplimientos y "obstáculos" por parte de los populares; para expulsarles del poder y conformar un nuevo Gobierno municipal con la Alcaldía de nuevo para el PSOE con la fuerza independiente local cogobernando con los socialistas. Los populares, de su lado, niegan cualquier incumplimiento y defienden su gestión.

El pasado 2 de enero, la citada moción de censura prosperaba en el pleno y el PSOE recuperaba el poder en el Ayuntamiento de Jaén, uno de los más endeudados de España junto a Parla (Madrid) y Jerez de la Frontera.

Montero "hace y deshace"

Sobre dicha maniobra, el vicesecretario general del PP-A ha opinado que "este movimiento no responde al interés de los jienenses, sino a una estrategia de la ministra para garantizar el control político de su partido", porque "la ministra Montero hace y deshace para que su partido, no los españoles, no los andaluces y desde luego no los jienenses, obtenga el beneficio que necesita en cada momento y en cada lugar", ha afirmado.

"La reestructuración de la deuda municipal que ahora permite la ministra no es un gesto de compromiso con Jaén, sino una herramienta de control. No vaya a creer nadie que el traje económico que la ministra ha preparado para Jaén está hecho pensando en los jienenses, sino que está pensado para quitar a los andaluces la capacidad que tienen de decidir quiénes quieren que les gobiernen", ha aseverado; mientras el Gobierno central defiende de su lado que cualquier gestión estatal respecto a Jaén será "en el contexto de las deudas de las administraciones en su conjunto, también con las administraciones locales".

Por contra, Fernández-Pacheco ha dicho que "la misma Montero que ahora facilita la reestructuración, negó reiteradamente esa posibilidad cuando el PP la reclamó para municipios como Jaén y Jerez" de la Frontera, donde gobiernan los populares.

La financiación de Andalucía

En paralelo, ha agregado que la Junta de Andalucía "sigue sin recibir la financiación que le corresponde y que el Gobierno central ha bloqueado 20.000 millones de euros que deberían haber llegado a la comunidad", mientras el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez aseguraba días atrás que en 2024, la Junta ha recibido "unas transferencias económicas históricas de casi 28.000 millones para el mantenimiento y la mejora permanente de los servicios públicos, como la sanidad, la dependencia o la educación".

"Ni financiación autonómica justa, ni rastro de los 20.000 millones de euros que debía haber percibido Andalucía desde que la ministra de Hacienda (entonces consejera) reclamase lo que era 'justo' para esta comunidad", ha denunciado de su lado el vicesecretario general del PP-A, considerando además que "los fondos europeos que deberían destinarse a Andalucía han sido desviados a otras comunidades autónomas en perjuicio del crecimiento andaluz".

Sobre el sector energético, ha advertido de que la ley que grava a las energéticas impulsada por el Gobierno central podría afectar proyectos clave como el Valle del Hidrógeno Verde. "Son decisiones que pueden hacer volar por los aires oportunidades de crecimiento para nuestra tierra y que significaría tantísimos puestos de trabajo en el campo de Gibraltar y en la provincia de Huelva", ha señalado.