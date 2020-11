Almeida pide mantener la guardia alta en Navidad y defiende los test rápidos en las farmacias

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los madrileños que "no tiren" en Navidad el esfuerzo hecho en la lucha contra la pandemia porque no es momento de confiarse, al tiempo que ha demandado al Ministerio de Sanidad que autorice el plan de la Comunidad de Madrid para hacer test rápidos de antígenos en las farmacias, porque "es una buena medida" que debería estar vigente "pronto".

"Que la Navidad sea un tiempo de esperanza no quiere decir que tenga que ser un tiempo de confianza. No equiparemos, con la situación que vivimos en Madrid, la esperanza con la confianza. No podemos bajar la guardia, no podemos aliviar en este momento ninguna de las medidas que se nos diga desde las autoridades sanitarias sino que hay que cumplirlas de forma escrupulosa", ha defendido el alcalde madrileño tras visitar el belén instalado en el Palacio de Cibeles.

Almeida ha sostenido que la situación en Madrid "no invita ni a la confianza ni al optimismo sino que invita a seguir luchando como hasta ahora". "Sabemos que vienen tiempos muy especiales y difíciles desde el punto de vista del mantenimiento de la guardia alta pero se lo pido a los madrileños, que después de todo el esfuerzo hecho no lo tiremos en la Navidad, no lo hagamos inútil porque en la Navidad nos confiemos", ha rogado el primer edil.

Test rápidos en farmacias

En cuanto al plan de la Comunidad de Madrid para hacer test rápidos de antígenos en las farmacias, Almeida ha señalado que, si bien la decisión final recaerá sobre los técnicos del Ministerio de Sanidad, él considera positivo que se habiliten "todos los procedimientos" que aumenten la capacidad diagnóstica.

Ha añadido, asimismo, que se ha demostrado que los test de antígenos "ayudan a luchar contra la pandemia" y por tanto "deben ser bien recibidos".

Según consta en la propuesta de la comunidad, la participación de las farmacias sería voluntaria y solamente los farmacéuticos titulares, adjuntos, regentes o sustitutos acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos podrían hacer los test tras superar unos cursos de actualización de conocimientos.

Ausencia de Illa en la inauguración de Valdebebas

Respecto al rechazo "por motivos de agenda" del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la invitación de la Comunidad a la inauguración el próximo 1 de diciembre del hospital de Emergencias Isabel Zendal, Almeida ha apuntado que no tiene "motivos para dudar" de la razón alegada por Illa, y está seguro "de que se alegrará, por supuesto, de que se haga una nueva infraestructura sanitaria".