Aldama apunta ante el juez supuestas mordidas para el PSOE: "Koldo me decía que era para el partido"

Las casi tres horas de declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo en las que hablaba de las supuestas irregularidades que investiga la Justicia -y que salpicarían a varios miembros o altos cargos del Gobierno, presente o del pasado- dejaron un sinfín de nombres o descripciones sobre posibles hechos delictivos. Entre ellos, el empresario habla del supuesto desvío de mordidas en favor del PSOE.

Según la versión de Aldama, llegó a entregar en mano varios miles de euros tanto al que fuera ministro de Transportes como a su exasesor. Dichas comisiones provenían presuntamente de la gestión realizada para contratar a Soluciones de Gestión, empresa investigada por la adjudicación de varios contratos para el suministro de mascarillas, y de la pre-adjudicación de contratos de obras públicas de la Dirección General de Carretera.

Sobre el supuesto cobro de mordidas provenientes de la adjudicación a dedo de obras públicas, Aldama aseguró ante el juez Leopoldo Puente que se cobraron entre 1 y 1,5% por obra. A preguntas de su letrado, el comisionista calcula en 4 millones de euros el total de las comisiones que fueron a parar presuntamente a manos de Ábalos y Koldo. Él funcionaba de intermediario con las empresas y también se encargaba de hacer llegar el dinero.

En un momento del interrogatorio, el juez Leopoldo Puente interpela a Víctor de Aldama sobre la gestión de supuestas mordidas a través de empresas de construcción y los posibles destinatarios finales. “¿Esas comisiones las recibía y las gestionaba usted y las hacía llegar usted a los señores García y Ábalos?”, preguntaba el juez. Y añadía: “¿O esa era la comisión que le correspondía a usted y las empresas constructoras ya se entenderían con el señor Ábalos y el señor García?”.

Es en este punto donde Víctor de Aldama, al que la UCO de la Guardia Civil califica como el “nexo corruptor” de la supuesta trama que investiga la Justicia, apunta a otros destinatarios, más allá del exministro de Transportes y entonces secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de la mano derecha de éste, Koldo García.

“En muchos de los casos yo recibía el dinero que entregaba al señor [Koldo] García y el señor García repartía al señor Ábalos o a quien fuera”, indica Aldama, tal y como revelan las imágenes de su declaración a las que ha tenido acceso Vozpópuli. “Porque muchas veces me decía que ese dinero, parte del dinero, era para el partido [en referencia al PSOE]”.

Respecto a los pagos de dinero en efectivo, Aldama es algo más preciso y asegura haber entregado en persona hasta 175.000 euros al que entonces era ministro de Transportes. A preguntas del juez, el expresidente del Zamora CF detalla que este dinero fue entregado en diferentes días, "en su vivienda del Viso (Madrid) como tres veces y en el Ministerio, igual, cuatro o cinco veces". No obstante, estas cantidades no fueron las únicas que presuntamente recibió el ex secretario general del PSOE, otras muchas entregas se hicieron a través de su entonces "asistente personal", Koldo García.