Aldama confirma que Ábalos y Koldo influían en Aena para imponer el criterio del comisionista

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado este lunes en su declaración como investigado ante el Tribunal Supremo que el exministro de Trasportes José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García se encargaban de que "se hiciese caso" de lo que decía él en las reuniones con Aena a las que acudía junto al ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo.



Así lo ha trasladado al magistrado Leopoldo Puente durante las más de tres horas que ha durado su comparecencia, según apuntan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Es la segunda vez que el empresario declara en sede judicial por el denominado 'caso Koldo', aunque en la ocasión anterior declaró ante la Audiencia porque el Supremo no había asumido la investigación a Ábalos, Koldo y Aldama.



En el marco de su declaración, al ser preguntado si tenía influencia -directa o a través de Koldo García- en otros organismos, ha asegurado que Ábalos y su exasesor se encargaban de que "se hiciese caso" de lo que decía en las reuniones a las que iba en Aena con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo.



En su comparecencia anterior, el empresario aseguró que había participado en las gestiones para el rescate de Air Europa y que se había reunido de forma presencial con la exministra de Economía Nadia Calviño y por videoconferencia con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.



En aquella ocasión ante la Audiencia Nacional, Aldama también manifestó haberse reunido por este asunto con el presidente de Aena, Maurici Lucena. No obstante, matizó que "Mauri" no participaba de forma directa, sino que se le informaba.

Viaje de Air Europa con Begoña Gómez

Este lunes en el Supremo, el empresario ha vuelto a hacer referencia a sus gestiones con Air Europa. Ha relatado que empezó a trabajar con la compañía aérea en 2018 y ha aseverado que llegó a organizó un viaje con la aerolínea en el que estuvieron Ábalos, Koldo y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.



Al ser preguntado por PP -que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares- sobre quién había invitado a la pareja de Pedro Sánchez, el empresario ha dado dos nombres: Higaldo o Ábalos. Ante la interrogante de cómo se habían conocido el exdirectivo de Globalia y Begoña Gómez, Aldama ha asegurado que a través de una persona que trabajaba para Hidalgo.



Al margen, este lunes el empresario ha ratificado el resto de asuntos que declaró en sede judicial el pasado 21 de noviembre y lo que apuntó en un escrito aportado al Supremo: desde lo relativo al piso que compró en Paseo de la Castellana de Madrid en concepto de "garantía" para Ábalos hasta el pago del alquiler de otro inmueble en la Plaza España de la capital para una mujer que mantenía una "relación particular" con el exministro.



Aldama también ha mantenido su versión de que pagó comisiones en efectivo a Ábalos y Koldo. Esta vez, ha señalado que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartía con ambos investigados y con el PSOE.