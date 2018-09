El 'número 2' de Robles dio dinero "en bolsas de El Corte Inglés" a Villarejo por espiar a Aznar

El periódico Moncloa.com vuelve a publicar este domingo audios protagonizados por el excomisario José Manuel Villarejo.

En esta ocasión, Villarejo mantiene una conversación con varios mandos policiales: el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, y sus compañeros Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’ y Gabriel Fuentes.

Durante la conversación, Villarejo y el resto de comensales aluden a Ángel Olivares, actual secretario de Estado de Defensa y número 2 de la ministra del ramo, Margarita Robles. En la grabación se escucha a Villarejo referirse a las veces que Olivares le habría pedido que realizase, previo pago, pinchazos telefónicos -en jerga policial, pinchar el canuto"- a los responsables de la Junta de Castilla y León, incluido su por entonces presidente, José María Aznar.

En la grabación, escuchamos a Villarejo explicar cómo Olivares pretendía involucrar a Aznar: "Iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron ‘implutando’ (sic)". Explica entonces que le pidieron que pinchara los teléfonos y cómo el propio Olivares se encargaba de pagar los servicios del excomisario con dinero guardado en bolsas. "Me dijeron, oye, pica los canutos, no sé cuantos y a mi el Olivares iba con una bolsa de El Corte Inglés con la pasta en crudo, pues me pagaba", se escucha revelar a Villarejo.

Olivares era en esa época concejal en el Ayuntamiento de Burgos y años después llegó a convertirse en el primer alcalde socialista de la ciudad. En cuanto al empresario al que hace alusión la grabación de Villarejo, en el audio difundido por Moncloa.com el excomisario no ofrece ningún nombre.

Sí se da la circunstancia de que son varios los empresarios vinculados a Aznar en su época de presidente de la Junta que han terminado imputados. Es el caso de Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado por corrupción en 1992 a siete años de prisión por el llamado Caso de la Construcción; o el constructor Miguel Vecino Cordero, que en su momento tuvo que declarar por estar presente en una reunión que José María Aznar mantuvo en 1987 con empresarios de la construcción de Castilla y León y de la que surgieron acusaciones de financiación ilegal a Alianza Popular, la matriz del actual PP.

Ángel Olivares, el protagonista de la nueva grabación de Villarejo, fue alcalde de Burgos de 1999 a 2003 y previamente director general de la Policía. Ocupo este cargo entre los años 1994 y 1996, época en la que coincidió con Margarita Robles cuando ésta era secretaria de Estado de Seguridad en el Ministerio que dirigía Juan Alberto Belloch ('superministerio' de Justicia e Interior).

Fue precisamente durante su mandato cuando Ángel Olivares tuvo que lidiar con la crisis que se desencadenó tras la elaboración del llamado 'informe Veritas' por el que en mayo de 1995 decidió cesar a Villarejo, por aquel entonces director jefe de la policía.